Генпрокурор Руслан Кравченко: циничная война РФ против Украины сделала мишенью детей

После каждой атаки России по мирным городам Украина снова и снова видит одно и то же — убитые дети, раненые дети, разрушенные судьбы. Это невыразимая боль, не имеющая границ, подчеркнул Генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Ночной удар «шахедами» по Киеву унес жизнь 19-летней девушки — выпускницы лицея №171 «Лидер» — и её матери. Ещё семеро детей получили ранения. В тот же день удар по маршрутке в Сумской области также задел детей 8 и 15 лет.
Кравченко отмечает: это не случайность, а целенаправленный террор. Резолюция Совета Безопасности ООН №1261 выделяет шесть самых тяжких преступлений против детей во время войны — и, по словам генпрокурора, все шесть ежедневно совершает Россия в своих преступлениях против Украины.
На 1342-й день войны прокуроры расследуют 5 363 уголовных производства по фактам этих преступлений. За это время, по данным Офиса Генпрокурора:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.