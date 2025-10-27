Практика судов
Генпрокурор Руслан Кравченко: циничная война РФ против Украины сделала мишенью детей

16:37, 27 октября 2025
Резолюция Совета Безопасности ООН №1261 выделяет шесть самых тяжких преступлений против детей во время войны — и, по словам генпрокурора, все шесть ежедневно совершает Россия в своих преступлениях против Украины.
После каждой атаки России по мирным городам Украина снова и снова видит одно и то же — убитые дети, раненые дети, разрушенные судьбы. Это невыразимая боль, не имеющая границ, подчеркнул Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Ночной удар «шахедами» по Киеву унес жизнь 19-летней девушки — выпускницы лицея №171 «Лидер» — и её матери. Ещё семеро детей получили ранения. В тот же день удар по маршрутке в Сумской области также задел детей 8 и 15 лет.

Кравченко отмечает: это не случайность, а целенаправленный террор. Резолюция Совета Безопасности ООН №1261 выделяет шесть самых тяжких преступлений против детей во время войны — и, по словам генпрокурора, все шесть ежедневно совершает Россия в своих преступлениях против Украины.

На 1342-й день войны прокуроры расследуют 5 363 уголовных производства по фактам этих преступлений. За это время, по данным Офиса Генпрокурора:

  • убито 661 ребёнка;
  • ранено 2 203 ребёнка;
  • повреждено или разрушено более 4 500 школ и детских садов и 1 294 больницы;
  • похищено и депортировано более 19 000 украинских детей;
  • зафиксировано не менее 23 случаев сексуального насилия в отношении детей.

