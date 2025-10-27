Генпрокурор Руслан Кравченко: цинічна війна РФ проти України зробила мішенню дітей

Резолюція Ради Безпеки ООН №1261 виокремлює шість найтяжчих злочинів проти дітей під час війни — і, за словами генпрокурора, усі шість щоденно чинить Росія у злочинах проти України.

Після кожної атаки Росії по мирних містах Україна знову й знову бачить одне й те саме — вбиті діти, поранені діти, зруйновані долі. Це невимовний біль, який не має меж, підкреслив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Нічний удар «шахедами» по Києву забрав життя 19-річної дівчини — випускниці ліцею №171 «Лідер» — та її матері. Ще семеро дітей отримали поранення. Того ж дня удар по маршрутці на Сумщині також зачепив дітей віком 8 та 15 років.

Кравченко наголошує: це не випадковість, а цілеспрямований терор. Резолюція Ради Безпеки ООН №1261 виокремлює шість найтяжчих злочинів проти дітей під час війни — і, за словами генпрокурора, усі шість щоденно чинить Росія у злочинах проти України.

На 1342-й день війни прокурори розслідують 5 363 кримінальні провадження за фактами злочинів. За цей час, за даними Офісу Генпрокурора:

вбито 661 дитину;

поранено 2 203 дітей;

пошкоджено або зруйновано понад 4 500 шкіл і дитсадків та 1 294 лікарні;

викрадено і депортовано понад 19 000 українських дітей;

зафіксовано щонайменше 23 випадки сексуального насильства щодо дітей.

