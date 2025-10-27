Генпрокурор Руслан Кравченко: цинічна війна РФ проти України зробила мішенню дітей

Після кожної атаки Росії по мирних містах Україна знову й знову бачить одне й те саме — вбиті діти, поранені діти, зруйновані долі. Це невимовний біль, який не має меж, підкреслив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Нічний удар «шахедами» по Києву забрав життя 19-річної дівчини — випускниці ліцею №171 «Лідер» — та її матері. Ще семеро дітей отримали поранення. Того ж дня удар по маршрутці на Сумщині також зачепив дітей віком 8 та 15 років.
Кравченко наголошує: це не випадковість, а цілеспрямований терор. Резолюція Ради Безпеки ООН №1261 виокремлює шість найтяжчих злочинів проти дітей під час війни — і, за словами генпрокурора, усі шість щоденно чинить Росія у злочинах проти України.
На 1342-й день війни прокурори розслідують 5 363 кримінальні провадження за фактами злочинів. За цей час, за даними Офісу Генпрокурора:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.