Содержание детей в семьях выгоднее, чем в учреждениях, – Денис Улютин

По словам Улютина, семейные формы воспитания для детей более эффективны и дешевле, чем институты.

Фото: ukrinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин рассказал, что семейные формы воспитания превосходят институциональные по эффективности и экономичности. По его словам, несмотря на полномасштабное вторжение, Украина реализует системные изменения для создания безопасной среды для детей.

«Социальная сфера выстояла, у нас нет социального коллапса. Мы развиваем семейные формы воспитания, которые во многих европейских странах формировались годами», — отметил Улютин.

Он подчеркнул, что содержание детей в учреждениях обходится бюджету дороже, чем семейные модели, где ребенок получает лучшие возможности для развития и формирования поведения для взрослой жизни.

Улютин также упомянул новую услугу «Семейный дом», введенную по инициативе Первой леди. «Есть дети с глубокими травмами от взрослых, не готовые к усыновлению, особенно подростки. Насильно этого не сделаешь. Важно создавать среду с собственным пространством, обязанностями, обучением и повседневными делами для самостоятельности», — пояснил министр.

Украинский опыт развития семейных форм привлекает внимание партнеров, в частности Швеции. «Когда мы рассказываем коллегам, как это работает, они впечатлены. Мы показываем, что даже во время войны строим ориентированную на ребенка систему поддержки», – добавил Улютин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.