Утримання дітей у сім’ях вигідніше, ніж у закладах, – Денис Улютін

За словами Улютіна, сімейні форми виховання для дітей ефективніші та дешевші за інституції.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін розповів, що сімейні форми виховання перевершують інституційні за ефективністю та економічністю. За його словами, попри повномасштабне вторгнення, Україна реалізує системні зміни для створення безпечного середовища для дітей.

«Соціальна сфера вистояла, у нас немає соціального колапсу. Ми розвиваємо сімейні форми виховання, які в багатьох європейських країнах формувалися роками», – зазначив Улютін.

Він підкреслив, що утримання дітей в інституціях коштує бюджету дорожче, ніж сімейні моделі, де дитина отримує кращі можливості для розвитку та формування поведінки для дорослого життя.

Улютін також згадав нову послугу «Сімейна домівка», запроваджену за ініціативи Першої леді. «Є діти з глибокими травмами від дорослих, не готові до усиновлення, особливо підлітки. Насильно цього не зробиш. Важливо створювати середовище з власним простором, обов’язками, навчанням і повсякденними справами для самостійності», – пояснив міністр.

Український досвід розвитку сімейних форм привертає увагу партнерів, зокрема Швеції. «Коли ми розповідаємо колегам, як це працює, вони вражені. Ми показуємо, що навіть під час війни будуємо орієнтовану на дитину систему підтримки», – додав Улютін.

