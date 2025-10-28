Оклады от 29 до 37 тысяч гривен — в ВАКС сообщили о наличии вакантных должностей

В ВАКС ищут главного и ведущего специалистов юридической службы.

В Высшем антикоррупционном суде открылись две вакантные должности. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

Среди них:

Главный специалист юридической службы (Юридическое управление) аппарата ВАКС, должностной оклад 37 939 грн.

Ведущий специалист юридической службы (Юридическое управление) аппарата ВАКС, должностной оклад 29 184 грн.

«Это возможность для личного участия в юридическом сопровождении деятельности ВАКС, как государственного учреждения, заниматься подготовкой внутренних НПА, договорной, претензионной и другими видами работы, которые непосредственно касаются обеспечения деятельности институции.

Прошу всех заинтересованных подавать свои резюме на адрес [email protected] до 7 ноября 2025 года включительно», - заявил Богдан Крикливенко.

