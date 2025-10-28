Оклады от 29 до 37 тысяч гривен — в ВАКС сообщили о наличии вакантных должностей

В Высшем антикоррупционном суде открылись две вакантные должности. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.
Среди них:
«Это возможность для личного участия в юридическом сопровождении деятельности ВАКС, как государственного учреждения, заниматься подготовкой внутренних НПА, договорной, претензионной и другими видами работы, которые непосредственно касаются обеспечения деятельности институции.
Прошу всех заинтересованных подавать свои резюме на адрес [email protected] до 7 ноября 2025 года включительно», - заявил Богдан Крикливенко.
