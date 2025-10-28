Практика судів
Оклади від 29 до 37 тисяч гривень — у ВАКС повідомили про наявність вакантних посад

19:18, 28 жовтня 2025
У ВАКС шукають головного та провідного спеціалістів юридичної служби.
Оклади від 29 до 37 тисяч гривень — у ВАКС повідомили про наявність вакантних посад
У Вищому антикорупційному суді відкрилися дві вакантні посади. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

Серед яких:

  1. Головний спеціаліст юридичної служби (Юридичне упраління) апарату ВАКС, посадовий оклад 37 939 грн.
  2. Провідний спеціаліст юридичної служби (Юридичне упраління) апарату ВАКС, посадовий оклад 29 184 грн.

«Це можливість для особистої участі у юридичному супроводі діяльності ВАКС, як державної установи, займатися підготовкою внутрішніх НПА, договірною, претензійною та іншими видами роботи, що безпесерденьо стосується забезпечення діяльності інституції.

Прошу всіх зацікавлених подавати свої резюме на адресу [email protected] до 7 листопада 2025 року включно», - заявив Богдан Крикливенко

ВАКС вакансії

