Оклади від 29 до 37 тисяч гривень — у ВАКС повідомили про наявність вакантних посад

У Вищому антикорупційному суді відкрилися дві вакантні посади. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.
Серед яких:
«Це можливість для особистої участі у юридичному супроводі діяльності ВАКС, як державної установи, займатися підготовкою внутрішніх НПА, договірною, претензійною та іншими видами роботи, що безпесерденьо стосується забезпечення діяльності інституції.
Прошу всіх зацікавлених подавати свої резюме на адресу [email protected] до 7 листопада 2025 року включно», - заявив Богдан Крикливенко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.