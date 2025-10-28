В Киеве судят экс-полицейского, который за 6 тысяч евро перевозил уклонистов к границе под видом спецназовцев

Правоохранитель переодевал военнообязанных в форму и вез их к румынской границе.

Перед судом предстанет бывший правоохранитель из Киева, который организовывал незаконное переправление военнообязанных мужчин в страны ЕС под видом спецназовцев. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что экс-правоохранитель обеспечивал беспрепятственный проезд военнообязанных из Киева к границе с Румынией в Вижницком районе Черновицкой области.

Для прикрытия фигурант использовал легенду о командировке группы спецназовцев: участников переодели в соответствующую форму, а на автомобиль установили проблесковые маячки и поддельные номерные знаки.

В августе в Буковине наряд пограничников раскрыл обман. Правоохранители задержали «перевозчика», а пятеро мужчин, которых он пытался вывезти, получили повестки и протоколы о административном правонарушении.

По данным следствия, экс-правоохранитель был лишь звеном в преступной цепочке. В рамках отдельного уголовного производства исследуются роли других участников группы, включая организаторов. Стоимость «услуги» составляла около 6 тысяч евро с человека.

Бывший правоохранитель обвиняется по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — содействие организации незаконного переправления нескольких лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц, служебным лицом с использованием служебного положения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. На данный момент мужчина освобожден со службы.

За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

