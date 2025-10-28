У Києві судитимуть експоліцейського, який за 6 тисяч євро перевозив ухилянтів до кордону під виглядом спецпризначенців

Правоохоронець переодягав військовозобов’язаних у форму і віз їх до румунського кордону.

Перед судом постане колишній правоохоронець з Києва, який організовував незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків до країн ЄС під виглядом спецпризначенців. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що експравоохоронець забезпечував безперешкодний проїзд військовозобов’язаних з Києва до кордону з Румунією у Вижницькому районі Чернівецької області.

Для прикриття фігурант використав легенду про відрядження групи спецпризначенців: учасників переодягли у відповідну форму, а на автомобіль встановили проблискові маячки та підроблені номерні знаки.

У серпні на Буковині наряд прикордонників викрив обман. Правоохоронці затримали «перевізника», а п’ятеро чоловіків, яких він намагався вивезти, отримали повістки та протоколи про адміністративне правопорушення.

За даними слідства, експравоохоронець був лише ланкою у злочинному ланцюгу. У межах окремого кримінального провадження досліджуються ролі інших учасників групи, у тому числі організаторів. Вартість «послуги» становила близько 6 тисяч євро з особи.

Колишній правоохоронець обвинувачується за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України — сприяння організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. На цей час чоловіка звільнено зі служби.

За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

