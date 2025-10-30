В электронной системе строительства появился чек-лист доступности для маломобильных групп

Документы дополнены требованиями по инклюзии в Единой системе строительства.

Фото: Дія

Кабмин внес изменения в приложения 6 и 7 Порядка ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

К электронным документам «Проектная документация на строительство объекта» и «Отчет о результатах экспертизы проектной документации на строительство объектов» добавили комплексный тип – «Чек-лист об обеспечении доступности объекта строительства для маломобильных групп населения».

Чек-лист содержит перечень требований по соответствию проектной документации строительным нормам о доступности для маломобильных групп. Он необходим для подтверждения генеральным проектировщиком (проектировщиком) и экспертной организацией, что документация учитывает требования инклюзии в соответствии с государственными строительными нормами.

