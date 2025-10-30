Практика судів
  1. В Україні

В електронній системі будівництва з’явився чек-лист доступності для маломобільних груп

11:46, 30 жовтня 2025
Документи доповнено вимогами щодо інклюзії в Єдиній системі будівництва.
В електронній системі будівництва з'явився чек-лист доступності для маломобільних груп
Фото: Дія
Кабмін вніс зміни до додатків 6 і 7 Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До електронних документів «Проектна документація на будівництво об’єкта» та «Звіт про результати експертизи проектної документації на будівництво об’єктів» додали комплексний тип – «Чек-лист про забезпечення доступності об’єкта будівництва для маломобільних груп населення».

Чек-лист містить перелік вимог щодо відповідності проектної документації будівельним нормам про доступність для маломобільних груп. Він потрібен для підтвердження генеральним проектувальником (проектувальником) та експертною організацією, що документація враховує вимоги інклюзії згідно з державними будівельними нормами.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
