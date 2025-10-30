В електронній системі будівництва з’явився чек-лист доступності для маломобільних груп

Документи доповнено вимогами щодо інклюзії в Єдиній системі будівництва.

Фото: Дія

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін вніс зміни до додатків 6 і 7 Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До електронних документів «Проектна документація на будівництво об’єкта» та «Звіт про результати експертизи проектної документації на будівництво об’єктів» додали комплексний тип – «Чек-лист про забезпечення доступності об’єкта будівництва для маломобільних груп населення».

Чек-лист містить перелік вимог щодо відповідності проектної документації будівельним нормам про доступність для маломобільних груп. Він потрібен для підтвердження генеральним проектувальником (проектувальником) та експертною організацією, що документація враховує вимоги інклюзії згідно з державними будівельними нормами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.