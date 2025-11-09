  1. В Украине

Госспецсвязи будет разрабатывать стандарты по четырем направлениям

23:56, 9 ноября 2025
На Госспецсвязи возложено определение порядка формирования программы и формы технического задания на разработку проекта стандарта защиты информации.
Госспецсвязи будет разрабатывать стандарты по четырем направлениям
Фото из открытых источников
Кабинет Министров утвердил постановление № 1424, которым закрепил Порядок разработки, принятия, внесения изменений, отмены, восстановления действия, обнародования и внедрения стандартов криптографической и технической защиты информации, киберзащиты и противодействия техническим разведкам. Этим документом урегулирована разработка стандартов защиты информации по четырем направлениям. Об этом сообщила Госспецсвязи.

Согласно утвержденному Порядку, установлен механизм разработки стандартов, а Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины определена субъектом, который будет назначать орган, ответственный за стандартизацию в сферах криптографической и технической защиты информации, киберзащиты и противодействия техническим разведкам. Эту функцию выполняет Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации, действующий при Госспецсвязи.

Кроме того, в соответствии с Порядком Госспецсвязи:

  • определяет приоритетные направления развития в области стандартизации криптографической и технической защиты информации, киберзащиты и противодействия техническим разведкам;
  • согласовывает предложения заинтересованных субъектов к программам работ по стандартизации в этих направлениях;
  • выступает заказчиком работ и осуществляет контроль за выполнением мероприятий по стандартизации криптографической и технической защиты информации, киберзащиты и противодействия техническим разведкам.

Также на Госспецсвязи возложено определение порядка формирования программы, формы технического задания на разработку проекта стандарта защиты информации, форм пояснительной записки и отзыва заинтересованного субъекта к проекту стандарта, порядка технической проверки проекта стандарта защиты информации, а также порядка проверки и пересмотра стандартов защиты информации и других процедур.

Стандарты защиты информации вводятся на добровольной основе, за исключением случаев, когда их обязательное применение установлено нормативно-правовыми актами.

Кабинет Министров Украины

