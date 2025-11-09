  1. В Украине

Некоторым лицам могут отказать в оформлении или выдаче паспорта в виде ID-карты — названы причины

10:55, 9 ноября 2025
В решении об отказе в оформлении или выдаче паспорта, которое доводится до сведения заявителя в порядке и сроки, установленные законодательством, указываются основания отказа.
Фото: tvoemisto.tv
Территориальный орган или подразделение ГМС имеет право отказать заявителю в оформлении или выдаче паспорта гражданина Украины в виде ID-карты. Об этом сообщила Миграционная служба Днепропетровской области.

Причины отказа могут быть следующими:

  • лицо не является гражданином Украины;
  • лицо уже получило паспорт (в том числе паспорт образца 1994 года), который является действительным на день обращения (кроме случаев обмена паспорта в связи с выявлением ошибки в информации, внесенной в него; обращения для обмена в течение одного месяца до окончания срока действия паспорта; непригодности к дальнейшему использованию);
  • данные, полученные из баз данных Реестра, картотек, не подтверждают предоставленную заявителем информацию;
  • за получением паспорта обратился законный представитель, который не имеет документально подтвержденных полномочий на получение паспорта;
  • лицо подало не в полном объеме документы и информацию, необходимые для оформления и выдачи паспорта;
  • личность не установлена по результатам проведения процедуры установления личности.

В ведомстве подчеркнули, что в решении об отказе в оформлении или выдаче паспорта, которое доводится до сведения заявителя в порядке и сроки, установленные законодательством, указываются основания отказа.

В случае подачи заявления-анкеты через уполномоченный субъект территориальный орган или подразделение ГМС направляет письменное уведомление о принятом решении уполномоченному субъекту для последующего вручения заявителю.

«Заявитель имеет право повторно обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС, а также к уполномоченному субъекту, в случае изменения или устранения обстоятельств, по которым ему было отказано в оформлении или выдаче паспорта», — добавили в ведомстве.

