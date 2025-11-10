В Киеве будут судить 17-летнюю мать, оставившую младенца самого на пять дней

В Киеве будут судить 17-летнюю мать, которая оставила 7-месячного сына без присмотра на несколько дней.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура сообщила, что в суд направлен обвинительный акт в отношении 17-летней девушки, которая на пять дней оставила своего 7-месячного сына одного в квартире без еды и присмотра.

По данным Днепровской окружной прокуратуры города Киева, несовершеннолетняя мать в январе этого года оставила ребенка в арендованной квартире и уехала в другую область. Через несколько дней мальчика в крайне тяжелом состоянии изъяли из запертого помещения и госпитализировали.

Медики установили, что тяжелое состояние ребенка было вызвано не только тем, что малыш несколько дней провел без воды и пищи, но и длительным ненадлежащим уходом со стороны матери. В результате у мальчика диагностировали поражение жизненно важных органов из-за истощения.

В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 3 ст. 135 и ст. 166 Уголовного кодекса Украины — оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия, и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.