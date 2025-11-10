В Украине зарплаты в сфере торговли выросли на треть за год

Самые высокие выплаты в GoodWine, самые низкие — в Форе и Новусе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2024 году средняя зарплата официально трудоустроенных работников в сфере торговли в Украине составила 11 379 грн до налогообложения, что на треть больше, чем в 2023 году (8 685 грн), и в полтора раза выше, чем в 2021 году (7 660 грн). В первый год полномасштабной войны зарплаты снизились до 7 135 грн в месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, полученные на основе финансовой отчетности крупных ритейл-компаний с численностью работников более 100 человек, включая не только продавцов, но и весь персонал, пишет Опендатабот.

Средняя зарплата значительно различается между компаниями. Самую высокую оплату получают работники сети GoodWine (Бюро Вин) — более 82 тыс. грн в месяц для 710 сотрудников. В сети АТБ-Маркет, где работает более 42 тыс. человек, средняя зарплата составляет 52 тыс. грн. В компании отметили: «Мы регулярно отслеживаем рынок зарплат, чтобы обеспечить достойную оплату. Все начисления официальные, а размер зарплаты пересматривается в соответствии с рыночными изменениями».

В сети магазинов Roshen (работают под брендом «Изюминка») 1,2 тыс. работников получают в среднем 41 тыс. грн в месяц. Только две компании из топ-10 по зарплатам — Rozetka.UA (57 тыс. грн) и АТБ — вошли в Индекс Опендатабота 2025, который охватывает крупнейших и самых стабильных игроков рынка. В этом индексе зарплаты варьируются от 57 тыс. грн в Rozetka до 26–27 тыс. грн в Форе и Новусе. Metro Cash & Carry Украина имеет средний показатель — около 36 тыс. грн. Офлайн-магазины Rozetka, принадлежащие компании «Европлюс», платят в среднем 16,7 тыс. грн в месяц.

Некоторые компании значительно повысили зарплаты в 2024 году. Экспресс-Аптека (партнер сети АНЦ, Шар@, Копейка, Не болей) увеличила выплаты в 6 раз, ДЦ Украина (Watsons) — в три раза, а Первая Фармация Харькова, Альфа-Продукт и сеть Ева — более чем в два раза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.