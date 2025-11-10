В Минюсте объяснили, как распознать моббинг и защитить свои права на работе

Бывают внешние и внутренние причины появления моббинга.

В Министерстве юстиции Украины предоставили разъяснения относительно понятия моббинга на работе, его основных форм и способов защиты работников.

Определение моббинга

Согласно статье 2-2 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), моббинг (травля) — это систематические, продолжительные, умышленные действия или бездействие работодателя, отдельных работников либо группы работников, направленные на унижение чести, достоинства и деловой репутации сотрудника. Такие действия могут проявляться в форме психологического или экономического давления, в частности через создание враждебной, напряжённой или оскорбительной атмосферы на рабочем месте.

Бывают внешние и внутренние причины возникновения моббинга.

К внешним относятся социальные факторы — культура коллектива, моральный уровень, наличие неформальной иерархии, отсутствие действенных механизмов правового реагирования.

Внутренние причины связаны с личными особенностями людей — психоэмоциональной нестабильностью, комплексами, конфликтностью или стремлением к доминированию. Чаще всего именно внутренние факторы становятся движущей силой травли.

Формы проявления моббинга

Согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия моббингу (травле)» и статье 2-2 КЗоТ Украины, формами проявления моббинга являются психологическое и экономическое давление. Закон определяет среди основных признаков:

создание в отношении работника напряжённой, враждебной, оскорбительной атмосферы (угрозы, высмеивание, клевета, уничижительные замечания, поведение угрожающе-запугивающего или унизительного характера и другие способы выведения работника из психологического равновесия);

необоснованное негативное выделение сотрудника из коллектива или его изоляция (незапрашивание на встречи и совещания, в которых работник согласно локальным нормативным и организационно-распорядительным актам должен участвовать, препятствование выполнению им трудовых обязанностей, недопуск на рабочее место, перенос рабочего места в непригодные для данного вида работы помещения);

неравные возможности для обучения и карьерного роста;

неравная оплата труда равной ценности, выполняемой сотрудниками одинаковой квалификации;

необоснованное лишение работника части выплат (премий, бонусов и других поощрений);

необоснованное неравномерное распределение работодателем нагрузки и заданий между сотрудниками одинаковой квалификации и производительности, выполняющими равноценную работу.

В то же время закон чётко устанавливает, что изменение должностных обязанностей, перевод или дисциплинарные меры, осуществлённые в пределах трудового законодательства, не являются моббингом.

Защита прав пострадавших от моббинга

Работник, пострадавший от травли, имеет право на защиту от дискриминации, унижения и предвзятого отношения согласно статье 5-1 КЗоТ Украины. Он может:

подать жалобу в Государственную службу Украины по вопросам труда, которая имеет право проводить внеплановые проверки работодателя;

обратиться в суд для признания факта моббинга и возмещения ущерба;

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию без отработки, если работодатель не устраняет нарушения;

получить компенсацию за лечение или моральные страдания, если факт травли доказан в суде.

Ответственность за моббинг

Согласно статье 173-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за совершение моббинга предусмотрено:

штраф для граждан — от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 20 до 30 часов;

для должностных лиц или работодателей — штраф от 100 до 200 минимумов или общественные работы до 40 часов;

если нарушение совершено повторно или группой лиц — штрафы увеличиваются вдвое.

