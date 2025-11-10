Киевляне задекларировали более 1300 единиц оружия и почти 430 тысяч боеприпасов — полиция

В Киеве уже легализовали более 1300 единиц оружия.

В столице продолжается кампания по декларированию оружия гражданскими лицами, которая позволяет жителям, хранящим огнестрельное оружие или боеприпасы без соответствующего разрешения, легализовать их и получить право на законное владение.

Как сообщила полиция, по состоянию на сегодня жители Киева задекларировали 1346 единиц огнестрельного оружия и почти 430 тысяч боеприпасов.

В целом к правоохранителям обратились более 1300 граждан, которые в течение нескольких часов после подачи документов получили соответствующие разрешения.

В полиции напоминают, что декларирование оружия является бесплатным.

Алгоритм декларирования оружия следующий:

сначала необходимо сообщить о находке или наличии оружия на спецлинию Национальной полиции 102 либо обратиться в территориальное подразделение полиции по месту жительства;

далее нужно прибыть в ближайшее подразделение полиции для декларирования оружия, либо специалисты разрешительной службы приедут по месту проживания декларанта для проведения процедуры;

для декларирования необходимо иметь только паспорт, фотографию и идентификационный код.

