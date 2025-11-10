Кто должен содержать ребенка, если родители не могут это делать — разъяснение Минюста

Обязанность содержать ребенка в случае отсутствия или неспособности родителей может быть возложена на других родственников — бабушку, дедушку, братьев, сестер или даже отчима либо мачеху.

Обязанность по содержанию малолетних и несовершеннолетних детей, в случае невозможности ее выполнения родителями, может быть возложена на других членов семьи. Законодательство Украины предусматривает более широкий перечень лиц, которые могут быть привлечены к обеспечению надлежащего содержания ребенка, с учетом конкретных обстоятельств и материальных возможностей.

Министерство юстиции разъяснило, кто и при каких условиях обязан содержать ребенка.

Кто имеет первоочередную обязанность содержать ребенка?

Содержание ребенка является первоочередной обязанностью его родителей. Даже в случаях лишения родительских прав эта обязанность не прекращается: родители остаются обязанными материально обеспечивать своих детей (ч. 2 ст. 166 Семейного кодекса Украины).

Если же родители по уважительным причинам не могут осуществлять содержание либо отсутствуют (например, признаны безвестно отсутствующими, пропавшими без вести или умершими), такая обязанность может быть возложена на других родственников или лиц, в семье которых воспитывался ребенок.

Кто еще может быть обязан содержать ребенка?

Дед и бабушка. Согласно Семейному кодексу, бабушка и дед обязаны содержать малолетних или несовершеннолетних внуков в случае отсутствия родителей или их неспособности обеспечить надлежащее содержание. Алименты на содержание внуков при наличии необходимых оснований могут быть взысканы как с родителей (одного из них) отца, так и с родителей (одного из них) матери ребенка, либо с тех и других одновременно. Обязанность по содержанию возлагается как на трудоспособных, так и на нетрудоспособных дедушек и бабушек, при условии, что они могут оказывать материальную помощь.

Братья и сестры. Совершеннолетние братья или сестры также обязаны содержать своих младших братьев и сестер, если у тех нет родителей либо они не могут предоставлять содержание. Эта обязанность также распространяется на нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, если они нуждаются в материальной помощи и не имеют мужа, жены, родителей или совершеннолетних детей, при условии, что другая сторона имеет возможность такую помощь предоставлять.

Мачеха или отчим. Обязанность по содержанию падчерицы или пасынка возлагается на мачеху или отчима, если ребенок, проживающий с ними, не имеет родителей или других родственников, способных обеспечить надлежащее содержание. Суд может освободить мачеху или отчима от этой обязанности в случае непродолжительного совместного проживания или недостойного поведения биологического отца либо матери ребенка.

Другие лица, в семье которых воспитывался ребенок. Если ребенок проживал и воспитывался в семье лиц, не являющихся его родственниками по происхождению (например, опекуны или попечители), они также могут быть обязаны предоставлять ему содержание, если имеют такую возможность.

Отношения между ребенком и лицами, в семье которых он воспитывался, приравниваются к отношениям с родными родителями. При этом при определении лиц, обязанных содержать ребенка, закон обязывает учитывать наличие родственников по происхождению.

Какие условия учитываются при возложении обязанности?

При рассмотрении вопроса о возложении обязанности по содержанию на других лиц суд учитывает следующие обстоятельства:

отсутствие у ребенка родителей или их неспособность обеспечивать содержание;

наличие родственных связей;

отсутствие более близких родственников, способных обеспечить содержание;

материальные возможности лиц, на которых может быть возложена обязанность;

наличие у ребенка потребности в материальной поддержке.

Даже нетрудоспособные родственники могут быть обязаны предоставлять содержание, если располагают соответствующими материальными ресурсами.

Содержание за счет имущества пропавшего или безвестно отсутствующего лица

Если один из родителей признан безвестно отсутствующим или пропал без вести при особых обстоятельствах, содержание ребенку может предоставляться за счет его имущества. Согласно Гражданскому кодексу Украины, по заявлению заинтересованного лица опекун над таким имуществом может направить его на обеспечение нужд детей, которых они по закону обязаны содержать.

Обеспечение права ребенка на надлежащее материальное содержание — один из ключевых элементов реализации принципа наилучших интересов ребенка, закрепленного в украинском законодательстве.

Министерство юстиции подчеркивает: в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств родственники или другие близкие лица могут быть привлечены к выполнению обязанности по содержанию детей, и соответствующие дела решаются в судебном порядке с учетом всех обстоятельств.

Размер и порядок уплаты алиментов

Алименты с других членов семьи (деда, бабушки, братьев, сестер, мачехи, отчима и др.) могут определяться в доле от заработка (дохода) или в фиксированной денежной сумме.

Суд также может установить срок уплаты алиментов. Если иск подан не ко всем обязанным лицам, размер алиментов определяется с учетом обязанности всех родственников.

Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для его возраста (в 2025 году — от 1281,50 грн до 1598 грн). При наличии достаточного дохода плательщика суд может установить рекомендуемый минимум — полный прожиточный минимум (от 2563 грн до 3196 грн).

При изменении жизненных обстоятельств (болезнь, потеря работы, появление других иждивенцев и т. д.) суд может изменить размер алиментов или освободить лицо от их уплаты.

Право ребенка самостоятельно распоряжаться алиментами

Алименты, выплаченные на ребенка, являются его собственностью. Ребенок, достигший 14 лет, имеет право самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав, а также получать алименты и распоряжаться ими.

В случае необходимости суд может привлечь к делу законного представителя, однако право ребенка на обращение в суд не отменяется.

