Музею в Пирогово вернули охранные зоны

Восстановлена охранная зона вокруг Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогове. Суд ранее признал незаконным приказ Министерства культуры и туризма, который уменьшал эти зоны. Во исполнение решения издан новый приказ №849, утверждающий научно-проектную документацию с определением границ и режимов использования охранных территорий.

По данным Офиса Генпрокуратуры, это решение защищает прилегающие земли от хаотичной застройки, которая могла бы нанести вред природному ландшафту, музейной экспозиции или деревянным памятникам XVI–XX веков. Восстановление зон гарантирует сохранение этого объекта национального и мирового культурного наследия.

Музей в Пирогове, один из крупнейших этнографических музеев под открытым небом в Европе, насчитывает более 200 аутентичных построек из разных регионов Украины.

