Украинские семьи уже с начала декабря смогут получить 6500 гривен на одежду, обувь и лекарства — Елена Шуляк

С начала декабря более 600 тысяч украинских семей смогут получить денежную выплату по правительственной программе «Теплая зима». Речь идет о единовременной помощи в размере 6500 гривен, которые можно будет использовать на одежду, обувь и лекарства.

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, руководитель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Однако получить такую выплату смогут лишь определенные категории граждан – те, кто больше всего пострадал от войны или находится в сложных жизненных обстоятельствах.

По словам Шуляк, речь идет о пакете программ помощи украинцам этой зимой – «Зимней поддержке», которую правительство разрабатывает по поручению Владимира Зеленского.

«Это часть большого пакета поддержки – программа Минсоцполитики „Теплая зима“. Это будет денежная помощь 6500 гривен для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Ее бюджет – 4,3 млрд грн. Средства пойдут на денежные выплаты 660 тыс. граждан», – пояснила Шуляк.

Кто сможет получить выплату:

Дети под опекой или попечительством – 40 900 детей (общий объем средств – 265 млн грн).

Дети с инвалидностью, дети-воспитанники приемных семей и ДБСТ, в том числе дети с инвалидностью – 1 000 детей (объем средств – 6,5 млн грн).

Люди с инвалидностью I группы среди ВПО – 12 800 человек и дети из числа ВПО, получающие помощь на проживание внутренне перемещенным лицам – 252 898 детей (общий объем средств – 1,7 млрд грн).

Дети из малообеспеченных семей до 18 лет – 335 863 ребенка (объем средств – 2,1 млрд грн).

Одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход – 17 500 человек (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи – 113,7 млн грн).

Как отметила Шуляк, отдельно обращаться за выплатой не нужно – она будет зачислена автоматически отдельным категориям граждан. Начисление осуществит Пенсионный фонд Украины.

«Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования или на виртуальную платежную карту „Дія.Карта“. Их можно будет потратить в течение 180 дней», – рассказала нардеп.