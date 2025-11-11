На Печерском спуске в Киеве прорвало трубопровод
08:30, 11 ноября 2025
Повреждение обнаружили на водопроводной сети диаметром 400 мм.
Фото: vodokanal.kiev.ua
В понедельник, 10 ноября, на Печерском спуске в Киеве прорвало трубопровод. «Киевводоканал» выполнял аварийно-ремонтные работы. Об этом сообщили в КГГА.
Отмечается, что повреждение поздно вечером обнаружили на водопроводной сети диаметром 400 мм.
Аварийная бригада работала над локализацией утечки и отключением магистрали.
«В связи с этим временно отсутствует водоснабжение по адресам: Печерский спуск, 6, 8, 10.
После завершения работ подача воды будет восстановлена. Специалисты работают, чтобы как можно скорее вернуть водоснабжение», — говорится в заявлении.
