На Печерском спуске в Киеве прорвало трубопровод

08:30, 11 ноября 2025
Повреждение обнаружили на водопроводной сети диаметром 400 мм.
На Печерском спуске в Киеве прорвало трубопровод
Фото: vodokanal.kiev.ua
В понедельник, 10 ноября, на Печерском спуске в Киеве прорвало трубопровод. «Киевводоканал» выполнял аварийно-ремонтные работы. Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что повреждение поздно вечером обнаружили на водопроводной сети диаметром 400 мм.

Аварийная бригада работала над локализацией утечки и отключением магистрали.

«В связи с этим временно отсутствует водоснабжение по адресам: Печерский спуск, 6, 8, 10.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Специалисты работают, чтобы как можно скорее вернуть водоснабжение», — говорится в заявлении.

