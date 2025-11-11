На Печерському узвозі у Києві прорвало трубопровід
08:30, 11 листопада 2025
Пошкодження виявили на водопровідній мережі діаметром 400 мм.
Фото: vodokanal.kiev.ua
У понеділок, 10 листопада, на Печерському узвозі у Києві прорвало трубопровід. Київводоканал виконував аварійно-ремонтні роботи. Про це повідомили у КМДА.
Зазначається, що пошкодження пізно ввечері виявили на водопровідній мережі діаметром 400 мм.
Аварійна бригада працювала над локалізацією витоку та відключенням магістралі.
«У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: Печерський узвіз, 6, 8, 10.
Після завершення робіт подачу води буде відновлено. Фахівці працюють, щоб якнайшвидше повернути водопостачання», - йдеться у заяві.
