Пошкодження виявили на водопровідній мережі діаметром 400 мм.

Фото: vodokanal.kiev.ua

У понеділок, 10 листопада, на Печерському узвозі у Києві прорвало трубопровід. Київводоканал виконував аварійно-ремонтні роботи. Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що пошкодження пізно ввечері виявили на водопровідній мережі діаметром 400 мм.

Аварійна бригада працювала над локалізацією витоку та відключенням магістралі.

«У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: Печерський узвіз, 6, 8, 10.

Після завершення робіт подачу води буде відновлено. Фахівці працюють, щоб якнайшвидше повернути водопостачання», - йдеться у заяві.

