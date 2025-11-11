Существенные изменения в имущественном положении: НАПК назвало самые частые ошибки декларантов

Декларанты часто нарушают сроки, неправильно определяют суммы и момент изменений.

НАПК напомнило, что обязанность сообщать о существенных изменениях в имущественном положении является ключевым инструментом финансового контроля для обеспечения прозрачности доходов и расходов декларантов. Подача уведомления о существенных изменениях (ПСЗ) необходима, если разовый доход, расход или приобретение имущества превышает 50 прожиточных минимумов (151,4 тысячи гривен по состоянию на 1 января 2025 года). Документ подают в течение 10 календарных дней с момента изменения. ПСЗ касается только разовых доходов или расходов, а доходы, полученные частями, отражаются в ежегодной декларации.

НАПК проанализировало самые распространенные ошибки декларантов при подаче ПСЗ:

Нарушение десятидневного срока подачи ПСЗ

Согласно ч. 4 ст. 52 Закона, ПСЗ подают в течение 10 календарных дней с момента возникновения обязанности. Часто декларанты ошибочно считают этот срок рабочими днями, что приводит к пропуску срока и может повлечь административную ответственность по ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Подача ПСЗ теми, кто не обязан

Обязанность сообщать об изменениях касается только должностных лиц, занимающих ответственные или особо ответственные должности или с высоким уровнем коррупционных рисков. ПСЗ отражает изменения только декларанта, а не членов его семьи. Изменения имущественного положения родственников указываются в ежегодной декларации.

Ошибки в расчете пороговой суммы

ПСЗ подают, если изменения превышают 50 прожиточных минимумов на 1 января года (151,4 тыс. грн в 2025 году). Декларанты часто берут прожиточный минимум на дату изменения, а не на начало года. Также ошибочно учитывают только полученные средства, тогда как следует брать начисленный доход до налогообложения или отчислений (алименты, взносы в пенсионные фонды). Разовые доходы или расходы фиксируют в ПСЗ, а полученные частями — в ежегодной декларации. Детали о разовых доходах и расходах доступны по ссылке.

Неправильное определение момента подачи ПСЗ

При покупке транспортных средств декларанты часто считают датой приобретения день регистрации в сервисном центре МВД. Однако, согласно ст. 334 Гражданского кодекса, это день передачи имущества (если иное не указано в договоре). Для авто, купленных за рубежом, датой является день оплаты, а при оплате частями — дата последнего платежа.

Неполное заполнение ПСЗ

Декларанты нередко не заполняют все необходимые разделы ПСЗ. Например, при покупке имущества (авто, недвижимости) указывают только факт приобретения собственности, но не указывают расходы на приобретение. В ПСЗ необходимо отражать как приобретенное имущество, так и соответствующие расходы.

