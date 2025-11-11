Суттєві зміни в майновому стані: НАЗК назвало найчастіші помилки декларантів

Декларанти часто порушують терміни, неправильно визначають суми та момент змін.

Фото: НАЗК

НАЗК нагадало, що обов’язок повідомляти про суттєві зміни в майновому стані є ключовим інструментом фінансового контролю для забезпечення прозорості доходів і витрат декларантів. Подача повідомлення про суттєві зміни (ПСЗ) потрібна, якщо одноразовий дохід, витрата чи придбання майна перевищує 50 прожиткових мінімумів (151,4 тисяч гривень станом на 1 січня 2025 року). Документ подають протягом 10 календарних днів із моменту зміни. ПСЗ стосується лише разових доходів чи витрат, а доходи, отримані частинами, відображаються у щорічній декларації.

НАЗК проаналізувало найпоширеніші помилки декларантів при поданні ПСЗ:

Порушення десятиденного строку подання ПСЗ

Згідно з ч. 4 ст. 52 Закону, ПСЗ подають протягом 10 календарних днів із моменту виникнення обов’язку. Часто декларанти помилково рахують цей термін робочими днями, що призводить до пропуску строку та може спричинити адміністративну відповідальність за ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Подання ПСЗ тими, хто не зобов’язаний

Обов’язок повідомляти про зміни стосується лише посадовців на відповідальних чи особливо відповідальних посадах або з високим рівнем корупційних ризиків. ПСЗ відображає зміни лише декларанта, а не членів його сім’ї. Зміни майнового стану родичів зазначають у щорічній декларації.

Помилки в розрахунку порогової суми

ПСЗ подають, якщо зміни перевищують 50 прожиткових мінімумів на 1 січня року (151,4 тис. грн у 2025 році). Декларанти часто беруть прожитковий мінімум на дату зміни, а не на початок року. Також помилково враховують лише отримані кошти, тоді як слід брати нарахований дохід до оподаткування чи відрахувань (аліменти, внески до пенсійних фондів). Разові доходи чи витрати фіксують у ПСЗ, а отримані частинами — у щорічній декларації. Деталі про разові доходи та витрати доступні за посиланням.

Неправильне визначення моменту подання ПСЗ

При купівлі транспортних засобів декларанти часто вважають датою придбання день реєстрації в сервісному центрі МВС. Однак, за ст. 334 Цивільного кодексу, це день передачі майна (якщо інше не зазначено в договорі). Для авто, куплених за кордоном, датою є день оплати, а при оплаті частинами — дата останнього платежу.

Неповне заповнення ПСЗ

Декларанти нерідко не заповнюють усі потрібні розділи ПСЗ. Наприклад, при купівлі майна (авто, нерухомості) зазначають лише факт набуття власності, але не вказують витрати на придбання. У ПСЗ необхідно відображати як придбане майно, так і відповідні витрати.

