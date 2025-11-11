США настаивают на переформулированнии резолюции ООН о российской оккупации — Kyiv Post

Дипломаты подчеркивают, что правки к тексту могут разрушить многолетний международный консенсус по поддержке Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы резолюцию ООН по Украине, касающуюся российской оккупации, переформулировали в более общем ключе — под термином «война в Украине», без упоминаний «территориальной целостности» или «агрессии». Об этом сообщили два источника, знакомые с внутренними обсуждениями в ООН, передает Kyiv Post.

Отмечается, что речь идет об ежегодной резолюции «Состояние прав человека на временно оккупированных территориях Украины», которая традиционно подтверждает суверенитет Киева и документирует преступления российской оккупационной власти. В прошлом году документ поддержали 78 государств, включая США. Теперь, по словам источников издания, Вашингтон настаивает на замене формулировок о «территориальной целостности» и «агрессии РФ» на более нейтральное выражение — «война в Украине».

Дипломаты предупреждают, что такой шаг может размыть самую последовательную ежегодную позицию ООН по поводу вторжения России и подать Москве сигнал об ослаблении американской поддержки Украины.

«Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины на критически важном дипломатическом этапе. Если эти формулировки исчезнут, это станет сигналом для Кремля, что США больше не возглавляют защиту международного порядка», — цитирует Kyiv Post одного из европейских дипломатов.

Отмечается, что Третий комитет Генассамблеи, который занимается вопросами прав человека, рассмотрит документ в ближайшие недели. Европейские партнеры Украины сейчас пытаются убедить Соединенные Штаты изменить позицию до голосования. Таким образом, для Киева ставки чрезвычайно высоки, поскольку резолюция не только осуждает российскую оккупацию, но и формирует правовую основу для будущих расследований в Международном уголовном суде.

Спор вокруг текста резолюции совпал с публикацией нового доклада Независимой международной комиссии ООН, подтвердившей, что российские войска систематически совершают преступления против человечности — массовые убийства, депортации и насильственные переселения украинцев.

Представители США официально называют изменения «попыткой сделать документ более инклюзивным», однако союзники считают, что это лишь очередной шаг к «нормализации» российской оккупации.

