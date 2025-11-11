  1. В Украине

США настаивают на переформулированнии резолюции ООН о российской оккупации — Kyiv Post

15:30, 11 ноября 2025
Дипломаты подчеркивают, что правки к тексту могут разрушить многолетний международный консенсус по поддержке Украины.
США настаивают на переформулированнии резолюции ООН о российской оккупации — Kyiv Post
Фото: REUTERS
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы резолюцию ООН по Украине, касающуюся российской оккупации, переформулировали в более общем ключе — под термином «война в Украине», без упоминаний «территориальной целостности» или «агрессии». Об этом сообщили два источника, знакомые с внутренними обсуждениями в ООН, передает Kyiv Post.

Отмечается, что речь идет об ежегодной резолюции «Состояние прав человека на временно оккупированных территориях Украины», которая традиционно подтверждает суверенитет Киева и документирует преступления российской оккупационной власти. В прошлом году документ поддержали 78 государств, включая США. Теперь, по словам источников издания, Вашингтон настаивает на замене формулировок о «территориальной целостности» и «агрессии РФ» на более нейтральное выражение — «война в Украине».

Дипломаты предупреждают, что такой шаг может размыть самую последовательную ежегодную позицию ООН по поводу вторжения России и подать Москве сигнал об ослаблении американской поддержки Украины.

«Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины на критически важном дипломатическом этапе. Если эти формулировки исчезнут, это станет сигналом для Кремля, что США больше не возглавляют защиту международного порядка», — цитирует Kyiv Post одного из европейских дипломатов.

Отмечается, что Третий комитет Генассамблеи, который занимается вопросами прав человека, рассмотрит документ в ближайшие недели. Европейские партнеры Украины сейчас пытаются убедить Соединенные Штаты изменить позицию до голосования. Таким образом, для Киева ставки чрезвычайно высоки, поскольку резолюция не только осуждает российскую оккупацию, но и формирует правовую основу для будущих расследований в Международном уголовном суде.

Спор вокруг текста резолюции совпал с публикацией нового доклада Независимой международной комиссии ООН, подтвердившей, что российские войска систематически совершают преступления против человечности — массовые убийства, депортации и насильственные переселения украинцев.

Представители США официально называют изменения «попыткой сделать документ более инклюзивным», однако союзники считают, что это лишь очередной шаг к «нормализации» российской оккупации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия права человека Украина война ООН

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]