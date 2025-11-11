США наполягають на переформулюванні резолюції ООН щодо російської окупації — Kyiv Post

Дипломати підкреслюють, що правки до тексту можуть зруйнувати багаторічний міжнародний консенсус щодо підтримки України.

Фото: REUTERS

Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає, щоб резолюцію щодо України щодо російської окупації в ООН було переформульовано під ширшим терміном «війна в Україні», без посилань на «територіальну цілісність» чи «агресію». Про це повідомили два джерела, знайомі з внутрішніми дискусіями в ООН, повідомляє Kyiv Post.

Зазначається, що мова йде про щорічну резолюцію «Стан прав людини на тимчасово окупованих територіях України», яка традиційно підтверджує суверенітет Києва та документує злочини російської окупаційної влади. Минулого року документ підтримали 78 держав, включно зі США. Тепер, за словами джерел видання, Вашингтон наполягає, щоб замість формулювань про «територіальну цілісність» та «агресію РФ»у тексті з’явилося більш нейтральне формулювання - «війна в Україні».

Дипломати попереджають, що такий крок може розмити найпослідовнішу щорічну позицію ООН щодо вторгнення Росії та сигналізувати Москві про послаблення американської підтримки України.

«Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України на критичному дипломатичному етапі. Якщо ці формулювання зникнуть, це стане сигналом для Кремля, що США більше не очолюють захист міжнародного порядку», - цитує Kyiv Post одного з європейських дипломатів.

Зазначається, що Третій комітет Генасамблеї, який займається правами людини, розгляне документ найближчими тижнями. Європейські партнери України наразі переконують, щоб Сполучені Штати змінили позицію перед голосуванням. Таким чином, для Києва ставки надзвичайно високі, оскільки резолюція не лише засуджує російську окупацію, а й формує правову основу для майбутніх розслідувань у Міжнародному кримінальному суді.

Суперечка навколо тексту резолюції збіглася з публікацією нової доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН, яка підтвердила, що російські війська систематично вчиняють злочини проти людяності - масові вбивства, депортації та насильницькі переселення українців.

Зазначається, що представники США офіційно називають зміни «спробою зробити документ більш інклюзивним», проте, союзники вважають, що це лише ще один крок до «нормалізації» російської окупації.

