Прокуратура требует для мэра Стамбула Экрема Имамоглу 2352 года тюрьмы за коррупцию

20:18, 11 ноября 2025
Оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу обвиняют в масштабной коррупции на $3,8 млрд.
Прокуратура требует для мэра Стамбула Экрема Имамоглу 2352 года тюрьмы за коррупцию
Главная прокуратура Стамбула подготовила обвинительный акт против оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу, арестованного по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Reuters.

Документ, представленный главным прокурором, обвиняет Имамоглу и еще 401 человека в участии в сети взяточничества, которая, по данным следствия, нанесла государству ущерб на 160 млрд лир ($3,81 млрд) в течение 10 лет. Обвинительный акт насчитывает около 4000 страниц.

Прокуратура утверждает, что преступную организацию возглавлял Имамоглу, а ее солидерами были Мурат Онгун, Эртан Йилдиз, Фатих Келеш, Адем Сойтекин, Мурат Гюлибрахимоглу и Хусейн Гюн. Имамоглу, задержанный 19 марта 2025 года и заключенный в тюрьму «Мармара» в Силиври, обвиняется в 142 эпизодах. Ему грозит до 2352 лет тюремного заключения.

