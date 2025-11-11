  1. В Україні

Прокуратура вимагає для мера Стамбула Екрема Імамоглу 2352 роки в’язниці за коруцію

20:18, 11 листопада 2025
Опозиційного мера Стамбула Екрем Імамоглу звинувачують у масштабній корупції на $3,8 млрд.
Прокуратура вимагає для мера Стамбула Екрема Імамоглу 2352 роки в'язниці за коруцію
Головна прокуратура Стамбула підготувала обвинувальний акт проти опозиційного мера міста Екрема Імамоглу, заарештованого за підозрою в корупції. Про це повідомляє Reuters.

Документ, поданий головним прокурором, звинувачує Імамоглу та ще 401 особу в участі в мережі хабарництва, яка, за даними слідства, завдала державі збитків на 160 млрд лір ($3,81 млрд) протягом 10 років. Обвинувальний акт налічує близько 4000 сторінок.

Прокуратура стверджує, що злочинну організацію очолював Імамоглу, а її співлідерами були Мурат Онгун, Ертан Йилдиз, Фатіх Келеш, Адем Сойтекін, Мурат Гюлібрахімоглу та Хусейн Гюн. Імамоглу, затриманий 19 березня 2025 року та ув’язнений у в’язниці «Мармара» в Сіліврі, звинувачується у 142 епізодах. Йому загрожує до 2352 років тюремного ув’язнення.

прокуратура корупція Туреччина

