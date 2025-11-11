  1. В Украине

Кабмин досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета «Энергоатома», — Свириденко

20:12, 11 ноября 2025
Премьер-министр Юлия Свириденко поручила провести срочный аудит «Энергоатома».
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета «Энергоатома».

«В 2023 году мы начали корпоративную реформу. По конкурсу был избран состав этого наблюдательного органа. Вся полнота рычагов влияния — от назначения менеджмента до контроля деятельности компании — лежит на Наблюдательном совете. Важно, что правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании», — отметила Свириденко.

Она сообщила, что Министерство экономики, Министерство окружающей среды и Министерство аграрной политики и продовольствия в недельный срок, в консультациях с международными партнерами, должны подать на утверждение правительства новый состав Наблюдательного совета «Энергоатома».

Основная задача обновлённого состава — быстро перезапустить работу руководства компании, провести полный аудит деятельности предприятия и обеспечить всестороннее сотрудничество с правоохранительными органами в рамках расследования возможных фактов коррупции.

Кроме того, Юлия Свириденко поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит «Энергоатома», в том числе в сфере закупок.

Кабинет Министров Украины

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

