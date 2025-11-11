Кабмин досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета «Энергоатома», — Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила провести срочный аудит «Энергоатома».

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета «Энергоатома».

«В 2023 году мы начали корпоративную реформу. По конкурсу был избран состав этого наблюдательного органа. Вся полнота рычагов влияния — от назначения менеджмента до контроля деятельности компании — лежит на Наблюдательном совете. Важно, что правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании», — отметила Свириденко.

Она сообщила, что Министерство экономики, Министерство окружающей среды и Министерство аграрной политики и продовольствия в недельный срок, в консультациях с международными партнерами, должны подать на утверждение правительства новый состав Наблюдательного совета «Энергоатома».

Основная задача обновлённого состава — быстро перезапустить работу руководства компании, провести полный аудит деятельности предприятия и обеспечить всестороннее сотрудничество с правоохранительными органами в рамках расследования возможных фактов коррупции.

Кроме того, Юлия Свириденко поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит «Энергоатома», в том числе в сфере закупок.

