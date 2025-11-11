  1. В Україні

Кабмін достроково припинив повноваження Наглядової ради «Енергоатому», — Свириденко

20:12, 11 листопада 2025
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила провести терміновий аудит Енергоатому.
Кабмін достроково припинив повноваження Наглядової ради «Енергоатому», — Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомив, що уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради «Енергоатому».

"У 2023 році ми розпочали корпоративну реформу. Обрали за конкурсом склад цього наглядового органу. Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - зазначила Свириденко.

Вона повідомила, що Міністерство економіки, Міністерство довкілля та Міністерство аграрної політики і продовольства у тижневий термін, у консультаціях з міжнародними партнерами, мають подати на затвердження Уряду новий склад Наглядової ради «Енергоатому».

Основне завдання оновленого складу — швидко перезапустити роботу керівництва компанії, провести повний аудит діяльності підприємства та забезпечити всебічну співпрацю з правоохоронними органами у межах розслідування можливих фактів корупції.

Крім того, Юлія Свириденко доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит «Енергоатому», зокрема у сфері закупівель.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]