Кабмін достроково припинив повноваження Наглядової ради «Енергоатому», — Свириденко

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила провести терміновий аудит Енергоатому.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомив, що уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради «Енергоатому».

"У 2023 році ми розпочали корпоративну реформу. Обрали за конкурсом склад цього наглядового органу. Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - зазначила Свириденко.

Вона повідомила, що Міністерство економіки, Міністерство довкілля та Міністерство аграрної політики і продовольства у тижневий термін, у консультаціях з міжнародними партнерами, мають подати на затвердження Уряду новий склад Наглядової ради «Енергоатому».

Основне завдання оновленого складу — швидко перезапустити роботу керівництва компанії, провести повний аудит діяльності підприємства та забезпечити всебічну співпрацю з правоохоронними органами у межах розслідування можливих фактів корупції.

Крім того, Юлія Свириденко доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит «Енергоатому», зокрема у сфері закупівель.

