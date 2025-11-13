Нотариальное удостоверение верности копий документов и выписок из них — что нужно знать

Удостоверение верности копий документов и выписок из них осуществляется по устному обращению заинтересованного лица.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины напомнило, что удостоверение верности копии документа или выписки из него — это процедура, подтверждающая, что они соответствуют оригиналу или его части. Такие документы имеют юридическую силу и могут использоваться в официальных правоотношениях вместо оригинала.

Удостоверение верности копий документов

В соответствии со статьей 75 Закона Украины «О нотариате» (далее — Закон) нотариусы, должностные лица органов местного самоуправления и должностные лица консульских учреждений Украины, совершающие нотариальные действия, удостоверяют верность копий документов, выданных юридическими лицами, при условии, что эти документы не противоречат закону, имеют юридическое значение и удостоверение верности их копий не запрещено законом.

При подготовке к удостоверению верности копий документов и выписок из них нотариус и другие уполномоченные законом лица обязаны лично сверить с оригиналом документа копию или выписку из документа, верность которых они удостоверяют.

Удостоверение верности копий документов и выписок из них осуществляется по устному обращению заинтересованного лица.

Пунктом 3 главы 7 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5 (далее — Порядок), определены следующие условия удостоверения верности копий документов:

верность копий документов, выданных юридическими лицами, удостоверяется при условии, что эти документы не противоречат закону, имеют юридическое значение и удостоверение верности их копий не запрещено законом;

удостоверение копий официальных документов, которые выдаются органами регистрации актов гражданского состояния и в дальнейшем будут использоваться за границей, нотариусами осуществляется только после предварительной легализации (консульской легализации или проставления апостиля) оригиналов этих документов;

верность копии документа, выданного физическим лицом, удостоверяется в тех случаях, когда подлинность подписи физического лица на оригинале этого документа удостоверена нотариусом или должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления, либо по месту работы, учебы, проживания или лечения физического лица.

Не допускается удостоверение верности копии документа, на основании которого соответствующие учреждения выдают оригинал документа (справки о рождении ребенка, справки о смерти и т. п.).

По требованию физических или юридических лиц, в отношении которых совершалось нотариальное действие, нотариусы вправе выдавать копии документов, хранящихся в делах государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива или частного нотариуса.

Удостоверение верности копии с копии документа

Законодательством предусмотрена возможность удостоверения верности копии с копии документа. Согласно статье 76 Закона, верность копии с копии документа может быть удостоверена нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления или должностным лицом консульского учреждения Украины, если верность копии удостоверена в нотариальном порядке или если эта копия выдана юридическим лицом, выдавшим оригинал документа. В таком случае копия документа должна быть выполнена на бланке этого юридического лица с отметкой о том, что оригинал документа находится у данного юридического лица.

Согласно подпункту 4.3 пункта 4 главы 7 раздела II Порядка, верность копии с копии решения суда (выписки из него) может быть удостоверена нотариусом при наличии отметки о вступлении решения в законную силу и отметки о том, что оригинал решения находится в делах суда, выдавшего документ.

Удостоверение верности выписки из документа

Верность выписки может быть удостоверена только в том случае, если она сделана из документа, содержащего решения по нескольким не связанным между собой вопросам. Выписка должна воспроизводить полный текст части документа по определенному вопросу.

Удостоверение верности выписки из документа осуществляется по правилам, предусмотренным статьями 75 и 76 данного Закона (статья 77 Закона).

Согласно подпункту 5.3 пункта 5 главы 7 раздела II Порядка, при изготовлении выписки из многостраничного документа обязательно воспроизводится текст первой и последней страниц, которые позволяют идентифицировать документ, верность выписки из которого удостоверяется.

Фотокопия-выписка из многостраничного документа удостоверяется по правилам удостоверения верности копий с учетом положений, установленных в подпункте 5.3 пункта 5 главы 7 раздела II Порядка, с указанием сведений об общем количестве страниц, содержащихся в оригинале документа, и перечня страниц, из которых изготовлена такая фотокопия-выписка, в удостоверительной надписи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.