Подлежат ли обложению НДС суммы, возникающие вследствие округления при расчетах — разъяснение

Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Закарпатской области объяснило, включаются ли в базу обложения НДС средства, полученные в результате округлений в соответствии с постановлением Правления НБУ «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов».

Пунктом 4 постановления Правления Национального банка Украины от 15 марта 2018 года № 25 «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов» (далее — Постановление № 25) установлена обязанность юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также физических лиц — предпринимателей с 1 июля 2018 года, в случае отсутствия монет мелких номиналов, производить округление общих сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги), указанных в чеке, а также общих сумм расчетов в акте о выдаче средств или ином документе, оформляемом при возврате средств в случае возврата товара, по правилам, установленным данным пунктом.

Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также физические лица — предприниматели с 1 октября 2025 года, если отсутствуют монеты номиналом 10 копеек, проводят округление общих сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги), указанных в чеке, и общих сумм расчетов в акте о выдаче средств или ином документе при возврате товара, по правилам, установленным пунктом 4¹ Постановления № 25.

Под округлением следует понимать математическую операцию, заключающуюся в замене числа в сторону увеличения или уменьшения с соответствующей точностью.

Округление не является скидкой или надбавкой, рекламой либо стимулированием продаж товаров (работ, услуг) в значении этих терминов, определенных законодательством Украины.

Согласно подпункту 194.1.1 пункта 194.1 статьи 194 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ), НДС составляет 20 %, 7 % и 14 % базы налогообложения и добавляется к цене товаров/услуг.

Согласно подпунктам «а» и «б» пункта 185.1 статьи 185 НКУ объектом налогообложения являются операции плательщиков налога по:

а) поставке товаров, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины в соответствии со статьей 186 НКУ, в том числе операции по безвозмездной передаче и передаче права собственности на предмет залога кредитору, по товарам, передаваемым на условиях товарного кредита, а также по передаче объекта финансового лизинга во владение и пользование лизингополучателю/арендатору;

б) поставке услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины в соответствии со статьей 186 НКУ.

Пунктом 188.1 статьи 188 НКУ установлено, что база налогообложения операций по поставке товаров/услуг определяется исходя из их договорной стоимости с учетом общегосударственных налогов и сборов (кроме акцизного налога, начисляемого согласно подпунктам 213.1.9 и 213.1.14 пункта 213.1 статьи 213 НКУ, сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, взимаемого с стоимости услуг мобильной связи, НДС и акцизного налога на этиловый спирт, используемый производителями для изготовления лекарственных средств, включая компоненты крови и препараты, произведенные из них, кроме бальзамов и эликсиров).

При этом база налогообложения операций по поставке товаров/услуг не может быть ниже цены их приобретения; база налогообложения по операциям с самостоятельно изготовленными товарами/услугами — не ниже обычных цен; а база по поставке необоротных активов — не ниже балансовой (остаточной) стоимости по данным бухгалтерского учета на начало отчетного (налогового) периода, в котором осуществляются такие операции (при отсутствии учета — исходя из обычной цены), за исключением:

– товаров (услуг), цены на которые подлежат государственному регулированию;

– газа, поставляемого для нужд населения;

– электрической энергии, цена на которую сложилась на рынке электроэнергии.

В состав договорной (контрактной) стоимости включаются любые суммы средств, стоимость материальных и нематериальных активов, передаваемых плательщику налога непосредственно покупателем или через третье лицо в связи с компенсацией стоимости товаров/услуг. В состав договорной (контрактной) стоимости не включаются суммы неустоек (штрафов и/или пени), три процента годовых от просроченной суммы и инфляционные потери, возмещение ущерба, включая упущенную выгоду по решениям международных коммерческих и инвестиционных арбитражей или иностранных судов, полученные плательщиком налога вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Таким образом, средства, полученные в результате округлений согласно Постановлению № 25, не включаются в базу обложения НДС.

