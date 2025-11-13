  1. В Украине

Подлежат ли обложению НДС суммы, возникающие вследствие округления при расчетах — разъяснение

08:12, 13 ноября 2025
Округление не является скидкой или надбавкой, рекламой либо стимулированием продаж товаров в значении этих терминов, определенных законодательством Украины.
Подлежат ли обложению НДС суммы, возникающие вследствие округления при расчетах — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Закарпатской области объяснило, включаются ли в базу обложения НДС средства, полученные в результате округлений в соответствии с постановлением Правления НБУ «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов».

Пунктом 4 постановления Правления Национального банка Украины от 15 марта 2018 года № 25 «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов» (далее — Постановление № 25) установлена обязанность юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также физических лиц — предпринимателей с 1 июля 2018 года, в случае отсутствия монет мелких номиналов, производить округление общих сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги), указанных в чеке, а также общих сумм расчетов в акте о выдаче средств или ином документе, оформляемом при возврате средств в случае возврата товара, по правилам, установленным данным пунктом.

Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также физические лица — предприниматели с 1 октября 2025 года, если отсутствуют монеты номиналом 10 копеек, проводят округление общих сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги), указанных в чеке, и общих сумм расчетов в акте о выдаче средств или ином документе при возврате товара, по правилам, установленным пунктом 4¹ Постановления № 25.

Под округлением следует понимать математическую операцию, заключающуюся в замене числа в сторону увеличения или уменьшения с соответствующей точностью.

Округление не является скидкой или надбавкой, рекламой либо стимулированием продаж товаров (работ, услуг) в значении этих терминов, определенных законодательством Украины.

Согласно подпункту 194.1.1 пункта 194.1 статьи 194 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ), НДС составляет 20 %, 7 % и 14 % базы налогообложения и добавляется к цене товаров/услуг.

Согласно подпунктам «а» и «б» пункта 185.1 статьи 185 НКУ объектом налогообложения являются операции плательщиков налога по:

а) поставке товаров, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины в соответствии со статьей 186 НКУ, в том числе операции по безвозмездной передаче и передаче права собственности на предмет залога кредитору, по товарам, передаваемым на условиях товарного кредита, а также по передаче объекта финансового лизинга во владение и пользование лизингополучателю/арендатору;

б) поставке услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины в соответствии со статьей 186 НКУ.

Пунктом 188.1 статьи 188 НКУ установлено, что база налогообложения операций по поставке товаров/услуг определяется исходя из их договорной стоимости с учетом общегосударственных налогов и сборов (кроме акцизного налога, начисляемого согласно подпунктам 213.1.9 и 213.1.14 пункта 213.1 статьи 213 НКУ, сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, взимаемого с стоимости услуг мобильной связи, НДС и акцизного налога на этиловый спирт, используемый производителями для изготовления лекарственных средств, включая компоненты крови и препараты, произведенные из них, кроме бальзамов и эликсиров).

При этом база налогообложения операций по поставке товаров/услуг не может быть ниже цены их приобретения; база налогообложения по операциям с самостоятельно изготовленными товарами/услугами — не ниже обычных цен; а база по поставке необоротных активов — не ниже балансовой (остаточной) стоимости по данным бухгалтерского учета на начало отчетного (налогового) периода, в котором осуществляются такие операции (при отсутствии учета — исходя из обычной цены), за исключением:

– товаров (услуг), цены на которые подлежат государственному регулированию;

– газа, поставляемого для нужд населения;

– электрической энергии, цена на которую сложилась на рынке электроэнергии.

В состав договорной (контрактной) стоимости включаются любые суммы средств, стоимость материальных и нематериальных активов, передаваемых плательщику налога непосредственно покупателем или через третье лицо в связи с компенсацией стоимости товаров/услуг. В состав договорной (контрактной) стоимости не включаются суммы неустоек (штрафов и/или пени), три процента годовых от просроченной суммы и инфляционные потери, возмещение ущерба, включая упущенную выгоду по решениям международных коммерческих и инвестиционных арбитражей или иностранных судов, полученные плательщиком налога вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Таким образом, средства, полученные в результате округлений согласно Постановлению № 25, не включаются в базу обложения НДС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая НДС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]