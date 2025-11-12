  1. В Украине

Когда зарплата может быть меньше минималки — объяснение Гоструда

23:57, 12 ноября 2025
Размер зарплаты может быть ниже минимального в случае невыполнения норм выработки или изготовления бракованной продукции по вине работника.
Когда зарплата может быть меньше минималки — объяснение Гоструда
В Гоструда предоставили разъяснения относительно ситуаций, когда заработная плата работника может быть ниже установленного законом минимума. В ведомстве подчеркнули, что это допускается только при определенных условиях, предусмотренных трудовым законодательством.

Работник имеет право на оплату труда согласно трудовому договору, коллективному соглашению и законодательству Украины. В отдельных случаях заработная плата может быть ниже минимальной. Это возможно, если работник не выполнил установленные нормы выработки или изготовил бракованную продукцию.

Такое снижение возможно только тогда, когда нарушения произошли по вине самого работника. Важно, что эти основания должны быть прямо предусмотрены действующим законодательством.

Запрещается какое-либо снижение размеров оплаты труда в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, рода и характера занятий, места жительства.

