НАЗК утвердило Порядок проведения мониторинга осуществления лоббирования
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило Порядок осуществления мониторинга соблюдения требований законодательства по вопросам лоббирования, который нормирует процедуру проведения мониторинга, что будет способствовать правовой определенности, оптимизации, подотчетности и прозрачности результатов такой процедуры.
Соответствующий приказ НАЗК от 3 октября № 303/25, зарегистрированный Министерством юстиции Украины 17 октября за № 1505/44911, вступил в силу 12 ноября.
«Этим документом определяется процедура проведения мониторинга, порядок его начала и завершения, сроки осуществления мониторинга, источники информации, на основании которых осуществляется мониторинг, а также решения, которые могут быть приняты в рамках и по результатам мониторинга», — заявили в НАЗК.
Также Порядком регламентируются рассмотрение и требования к сообщению о нарушении законодательства по вопросам лоббирования. Такое сообщение обязательно должно содержать идентифицирующие данные заявителя и субъекта лоббирования или лица, которое не приобрело статус субъекта лоббирования, фактические данные относительно возможных признаков нарушения законодательства, которые могут быть предметом мониторинга и проверены НАЗК, дату и подпись заявителя.
«Сообщение, оформленное без соблюдения указанных требований, возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями в течение 5 дней со дня его поступления в НАЗК», — добавили в ведомстве.
