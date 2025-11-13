НАЗК утвердило Порядок проведения мониторинга осуществления лоббирования

Документом определяется процедура проведения мониторинга, порядок его начала и завершения, сроки осуществления мониторинга, источники информации, на основании которых осуществляется мониторинг, а также решения, которые могут быть приняты в рамках и по результатам мониторинга.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило Порядок осуществления мониторинга соблюдения требований законодательства по вопросам лоббирования, который нормирует процедуру проведения мониторинга, что будет способствовать правовой определенности, оптимизации, подотчетности и прозрачности результатов такой процедуры.

Соответствующий приказ НАЗК от 3 октября № 303/25, зарегистрированный Министерством юстиции Украины 17 октября за № 1505/44911, вступил в силу 12 ноября.

«Этим документом определяется процедура проведения мониторинга, порядок его начала и завершения, сроки осуществления мониторинга, источники информации, на основании которых осуществляется мониторинг, а также решения, которые могут быть приняты в рамках и по результатам мониторинга», — заявили в НАЗК.

Также Порядком регламентируются рассмотрение и требования к сообщению о нарушении законодательства по вопросам лоббирования. Такое сообщение обязательно должно содержать идентифицирующие данные заявителя и субъекта лоббирования или лица, которое не приобрело статус субъекта лоббирования, фактические данные относительно возможных признаков нарушения законодательства, которые могут быть предметом мониторинга и проверены НАЗК, дату и подпись заявителя.

«Сообщение, оформленное без соблюдения указанных требований, возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями в течение 5 дней со дня его поступления в НАЗК», — добавили в ведомстве.

