  1. В Украине

НАЗК утвердило Порядок проведения мониторинга осуществления лоббирования

13:42, 13 ноября 2025
Документом определяется процедура проведения мониторинга, порядок его начала и завершения, сроки осуществления мониторинга, источники информации, на основании которых осуществляется мониторинг, а также решения, которые могут быть приняты в рамках и по результатам мониторинга.
НАЗК утвердило Порядок проведения мониторинга осуществления лоббирования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило Порядок осуществления мониторинга соблюдения требований законодательства по вопросам лоббирования, который нормирует процедуру проведения мониторинга, что будет способствовать правовой определенности, оптимизации, подотчетности и прозрачности результатов такой процедуры.

Соответствующий приказ НАЗК от 3 октября № 303/25, зарегистрированный Министерством юстиции Украины 17 октября за № 1505/44911, вступил в силу 12 ноября.

«Этим документом определяется процедура проведения мониторинга, порядок его начала и завершения, сроки осуществления мониторинга, источники информации, на основании которых осуществляется мониторинг, а также решения, которые могут быть приняты в рамках и по результатам мониторинга», — заявили в НАЗК.

Также Порядком регламентируются рассмотрение и требования к сообщению о нарушении законодательства по вопросам лоббирования. Такое сообщение обязательно должно содержать идентифицирующие данные заявителя и субъекта лоббирования или лица, которое не приобрело статус субъекта лоббирования, фактические данные относительно возможных признаков нарушения законодательства, которые могут быть предметом мониторинга и проверены НАЗК, дату и подпись заявителя.

«Сообщение, оформленное без соблюдения указанных требований, возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями в течение 5 дней со дня его поступления в НАЗК», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАПК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]