  1. В Україні

НАЗК затвердило Порядок проведення моніторингу здійснення лобіювання

13:42, 13 листопада 2025
Документом визначається процедура проведення моніторингу, порядок його початку та завершення, строки здійснення моніторингу, джерела інформації на підставі, яких здійснюється моніторинг, а також рішення, які можуть бути прийняті в межах та за результатами моніторингу.
НАЗК затвердило Порядок проведення моніторингу здійснення лобіювання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило Порядок здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства з питань лобіювання, який унормовує процедуру проведення моніторингу, що сприятиме правовій визначеності, оптимізації, підзвітності та прозорості результатів такої процедури.

Відповідний наказ НАЗК від 3 жовтня № 303/25, зареєстрований Міністерством юстиції України 17 жовтня за № 1505/44911, набрав чинності 12 листопада.

«Цим документом визначається процедура проведення моніторингу, порядок його початку та завершення, строки здійснення моніторингу, джерела інформації на підставі, яких здійснюється моніторинг, а також рішення, які можуть бути прийняті в межах та за результатами моніторингу», - заявили у НАЗК.

Також Порядком регламентуються розгляд та вимоги до повідомлення про порушення законодавства з питань лобіювання. Таке повідомлення обов’язково має містити ідентифікуючі дані заявника та суб’єкта лобіювання або особи, яка не набула статусу суб’єкта лобіювання, фактичні дані щодо можливих ознак порушення законодавства, що можуть бути предметом моніторингу та перевірені НАЗК, дату та підпис заявника.

«Повідомлення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями протягом 5 днів з дня його надходження до НАЗК», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАЗК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]