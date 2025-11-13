НАЗК затвердило Порядок проведення моніторингу здійснення лобіювання

Документом визначається процедура проведення моніторингу, порядок його початку та завершення, строки здійснення моніторингу, джерела інформації на підставі, яких здійснюється моніторинг, а також рішення, які можуть бути прийняті в межах та за результатами моніторингу.

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило Порядок здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства з питань лобіювання, який унормовує процедуру проведення моніторингу, що сприятиме правовій визначеності, оптимізації, підзвітності та прозорості результатів такої процедури.

Відповідний наказ НАЗК від 3 жовтня № 303/25, зареєстрований Міністерством юстиції України 17 жовтня за № 1505/44911, набрав чинності 12 листопада.

«Цим документом визначається процедура проведення моніторингу, порядок його початку та завершення, строки здійснення моніторингу, джерела інформації на підставі, яких здійснюється моніторинг, а також рішення, які можуть бути прийняті в межах та за результатами моніторингу», - заявили у НАЗК.

Також Порядком регламентуються розгляд та вимоги до повідомлення про порушення законодавства з питань лобіювання. Таке повідомлення обов’язково має містити ідентифікуючі дані заявника та суб’єкта лобіювання або особи, яка не набула статусу суб’єкта лобіювання, фактичні дані щодо можливих ознак порушення законодавства, що можуть бути предметом моніторингу та перевірені НАЗК, дату та підпис заявника.

«Повідомлення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями протягом 5 днів з дня його надходження до НАЗК», - додали у відомстві.

