В ГНС напомнили об особенностях применения налогового залога

20:56, 14 ноября 2025
Право налогового залога возникает согласно НКУ и не требует письменного оформления.
Фото: dp.tax.gov.ua
Управление налогового долга ГУ ГНС в Винницкой области напомнило, что с целью обеспечения выполнения плательщиком налогов своих обязанностей, определенных Налоговым кодексом Украины (далее — НКУ), имущество плательщика налогов, который имеет налоговый долг, превышающий сто восемьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан (3060,0 грн), передается в налоговый залог.

Согласно нормам главы 9 НКУ право налогового залога распространяется на любое имущество плательщика налогов, которое находится в его собственности (хозяйственном ведении или оперативном управлении) в день возникновения такого права и балансовая стоимость которого соответствует сумме налогового долга плательщика налогов, а также на иное имущество, на которое плательщик налогов приобретет права собственности в будущем.

В случае если балансовая стоимость имущества, на которое распространяется налоговый залог, меньше суммы налогового долга плательщика налогов, право налогового залога распространяется на такое имущество.

Имущество, на которое распространяется право налогового залога, оформляется актом описания. Акт описания имущества в налоговый залог составляет налоговый управляющий, назначенный плательщику налогов, который имеет налоговый долг, приказом руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа по месту регистрации плательщика налогов.

В акт описания включается ликвидное имущество, которое возможно использовать как источник погашения налогового долга.

Отказ плательщика налогов от подписания акта описания имущества, на которое распространяется право налогового залога, не освобождает такого плательщика налогов от распространения права налогового залога на описанное имущество. В таком случае описание производится в присутствии не менее двух понятых.

В случае если плательщик налогов не допускает налогового управляющего для осуществления описания имущества такого плательщика налогов в налоговый залог и/или не подает документы, необходимые для такого описания, налоговый управляющий составляет акт отказа плательщика налогов от описания имущества в налоговый залог.

Контролирующий орган обращается в суд относительно остановки расходных операций на счетах плательщика налогов, запрета отчуждения таким плательщиком налогов имущества и обязания такого плательщика налогов допустить налогового управляющего для описания имущества в налоговый залог.

Остановка расходных операций на счетах плательщика налогов и запрет отчуждения таким плательщиком налогов имущества действуют до дня составления акта описания имущества плательщика налогов в налоговый залог налоговым управляющим или акта об отсутствии имущества, которое может быть описано в налоговый залог, либо погашения налогового долга в полном объеме. Налоговый управляющий не позднее рабочего дня, следующего за днем составления этих актов, обязан направить банкам, другим финансовым учреждениям, а также плательщику налогов решение о составлении актов, которое является основанием для возобновления расходных операций и отмены запрета на отчуждение имущества.

Если имущество плательщика налогов является неделимым и его балансовая стоимость превышает сумму налогового долга, такое имущество подлежит описанию в налоговый залог в полном объеме. Замена предмета залога может осуществляться только с согласия контролирующего органа.

Плательщик налогов сохраняет право пользования имуществом, находящимся в налоговом залоге, если иное не предусмотрено законом.

Отчуждать заложенное имущество плательщик налогов может только с согласия контролирующего органа, а также в случае, если контролирующий орган в течение десяти дней с момента получения от плательщика налогов соответствующего обращения не предоставил такому плательщику налогов ответа относительно предоставления (непредоставления) согласия.

