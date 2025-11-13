В Гоструда разъяснили, какие документы подтверждают невозможность работать по состоянию здоровья

Факт того, что работник не может занимать должность по состоянию здоровья, может подтверждаться медицинской справкой, в которой содержится заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости смены места работы, зафиксированного в соответствующем журнале.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос документального подтверждения невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья нередко возникает в ходе трудовых споров или при принятии кадровых решений. В таких случаях важно знать, какие именно медицинские документы могут служить основанием для изменения условий труда или увольнения.

Государственная служба по вопросам труда поясняет, что в соответствии с Порядком расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту, утверждённым постановлением Кабинета Министров от 27.12.2022 № 1449, несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждено:

справкой учреждения здравоохранения, содержащей информацию о заключительном выводе врачебно‑консультационной комиссии о смене места работы, указанной в журнале записей выводов такой комиссии;

уведомлением работодателю о группе инвалидности и её причине, или индивидуальной программой реабилитации;

медицинской справкой о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра работника определённой категории, выданной комиссией по проведению медицинских осмотров учреждений здравоохранения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.