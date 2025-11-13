  1. В Украине

В Гоструда разъяснили, какие документы подтверждают невозможность работать по состоянию здоровья

22:18, 13 ноября 2025
Факт того, что работник не может занимать должность по состоянию здоровья, может подтверждаться медицинской справкой, в которой содержится заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости смены места работы, зафиксированного в соответствующем журнале.
В Гоструда разъяснили, какие документы подтверждают невозможность работать по состоянию здоровья
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос документального подтверждения невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья нередко возникает в ходе трудовых споров или при принятии кадровых решений. В таких случаях важно знать, какие именно медицинские документы могут служить основанием для изменения условий труда или увольнения.

Государственная служба по вопросам труда поясняет, что в соответствии с Порядком расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту, утверждённым постановлением Кабинета Министров от 27.12.2022 № 1449, несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждено:

справкой учреждения здравоохранения, содержащей информацию о заключительном выводе врачебно‑консультационной комиссии о смене места работы, указанной в журнале записей выводов такой комиссии;

уведомлением работодателю о группе инвалидности и её причине, или индивидуальной программой реабилитации;

медицинской справкой о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра работника определённой категории, выданной комиссией по проведению медицинских осмотров учреждений здравоохранения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]