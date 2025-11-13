  1. В Україні

У Держпраці роз’яснили, які документи підтверджують неможливість працювати за станом здоров’я

22:18, 13 листопада 2025
Факт того, що працівник не може обіймати посаду за станом здоров’я, може підтверджуватись медичною довідкою, у якій міститься висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність зміни місця роботи, зафіксований у відповідному журналі.
Питання документального підтвердження неможливості виконання працівником роботи за станом здоров’я нерідко виникає під час трудових спорів або при прийнятті кадрових рішень. У таких випадках важливо знати, які саме медичні документи можуть бути підставою для зміни умов праці або звільнення.

Державна служба з питань праці пояснює, що відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  від 27.12.2022 №1449, невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я може бути підтверджена:

  • довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  • повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини, або індивідуальною програмою реабілітації;
  • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

Держпраці

