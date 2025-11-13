У Держпраці роз’яснили, які документи підтверджують неможливість працювати за станом здоров’я
Питання документального підтвердження неможливості виконання працівником роботи за станом здоров’я нерідко виникає під час трудових спорів або при прийнятті кадрових рішень. У таких випадках важливо знати, які саме медичні документи можуть бути підставою для зміни умов праці або звільнення.
Державна служба з питань праці пояснює, що відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 27.12.2022 №1449, невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я може бути підтверджена:
- довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
- повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини, або індивідуальною програмою реабілітації;
- медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.
