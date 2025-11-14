Уряд назначил Теодозию Чернецкую заместителем главы Государственной налоговой службы
Кабинет Министров Украины назначил Теодозию Чернецкую заместителем главы Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
Трудовую деятельность в органах ГНС начала в 2012 году. На руководящих должностях — с 2015 года. Так, Чернецкая возглавляла различные отделы в налоговой службе, в частности налогового аудита, проверок, контроля за возмещением во Львовской области.
В 2023 году Теодозию Чернецкую назначили заместителем начальника Главного управления ГНС в Житомирской области.
С 19 февраля 2024 года приказом Государственной налоговой службы Украины назначена и. о. начальника Главного управления ГНС в Черновицкой области как обособленного подразделения Государственной налоговой службы.
Позже она возглавила Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
