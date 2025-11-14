Уряд призначив Теодозію Чернецьку заступницею голови Державної податкової служби

До цього часу Теодозія Чернецька очолювала Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Фото: c4.com.ua

Кабінет Міністрів України призначив Теодозію Чернецьку заступницею голови Державної податкової служби України. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Трудову діяльність в органах ДПС розпочала у 2012 році. На керівних посадах з 2015 року. Так, Чернецька очолювала різні відділи у податковій службі, зокрема податкового аудиту, перевірок, контролю за відшкодуванням у Львівській області.

У 2023 році Теодозію Чернецьку призначити заступницею начальника Головного управління ДПС у Житомирській області.

З 19 лютого 2024 року наказом Державної податкової служби України призначена в. о. начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області, як відокремленого підрозділу Державної податкової служби.

Згодом вона очолила Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

