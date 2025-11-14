Энергия, вода и жилье – в портфель государственного уровня уже внесено почти 150 проектов

Украинцы могут отслеживать почти 150 инвестиционных проектов для восстановления страны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Портфель публичных инвестиций Украины включает почти 150 проектов, каждый из которых полностью открыт для общественности. В него вошли инициативы по энерго-, водо- и теплоснабжению, переработке отходов, строительству мусороперерабатывающих заводов, а также проекты по развитию инфраструктуры, в частности социального жилья. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По словам Шуляк, по состоянию на конец 2024 года для восстановления Украины от последствий российской агрессии потребовалось более 530 миллиардов долларов. Из-за продолжающихся вражеских атак эта сумма к концу 2025 года вырастет на десятки миллиардов. Она подчеркнула, что восстановление будет длиться годами, поэтому требует тщательного и комплексного планирования, для чего уже частично приняты соответствующие законопроекты.

Шуляк отметила, что с 2024 года в Украине началась реформа публичных инвестиций, в рамках которой созданы три уровня проектных портфелей: национальный, региональный и местный. На национальном уровне государство управляет крупными проектами при поддержке международного финансирования. Региональный уровень охватывает проекты в областях, а местный — инициативы общин, без которых восстановление не будет комплексным.

«Почти 150 проектов уже внесено на национальном уровне, каждый гражданин может зайти на сайт профильного министерства и ознакомиться с ними. Речь идет в основном о проектах, связанных с энерго-, водо-, теплоснабжением. Также это проекты, связанные с переработкой отходов, строительством новых мусороперерабатывающих заводов. Более того, в этот портфель сейчас попали и проекты, связанные с инфраструктурой, особенно в части строительства социального жилья», — отметила Шуляк.

Также, по словам Шуляк, в Украине утверждена стратегия регионального развития, в соответствии с которой общины и регионы обновляют свои стратегии, согласовывая их с портфелем публичных инвестиций. Однако, по словам депутата, остается проблемой синхронизация стратегического, бюджетного и пространственного планирования.

Шуляк пояснила, что генеральные и мастер-планы городов пересматриваются с учетом интересов инвесторов, которые готовы вкладывать средства только в общины с четким видением развития, планами застройки, создания рабочих мест и точек роста. Общины, стремящиеся к качественному восстановлению и развитию, уже разрабатывают соответствующие плановые документы, что является показателем эффективности местной власти. Несмотря на отсрочку обязательности планов пространственного развития до 2028 года, более 140 общин продолжают их создавать, а семь общин, преимущественно из прифронтовых Черниговской и Харьковской областей, уже утвердили такие планы. В то же время условно тыловые общины не спешат с этим процессом.

«Планы пространственного развития выбрали для себя общины, которые хотят развиваться по честным правилам. Примечательно, что это маленькие общины. Зато крупные города, где часто процветает хаотичная застройка, с этим не спешат, аргументируя это тем, что во время войны эти процессы несколько неуместны. Но, как показывает пример тех общин, которые это уже делают, именно во время войны эти процессы необходимы. Поскольку качественное планирование равнозначно качественному восстановлению», — подытожила Шуляк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.