Украина получит новые ПВО и боевые самолеты – Зеленский анонсировал «историческое соглашение» с Францией

Зеленский анонсировал новые поставки оружия и поддержку от стран Северной Европы и Балтии.

Фото: ОП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина в ближайшее время получит от союзников новые системы противовоздушной обороны и боевые самолеты, в частности в рамках соглашения с Францией, которое президент Владимир Зеленский назвал историческим.

Зеленский отметил, что на этой неделе страны Северной Европы и Балтии согласились выделить 500 миллионов долларов на программу PURL, направленную на поставки Украине американского вооружения. По его словам, это значительно усилит способность страны противостоять российским атакам.

«Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации – готовим сильное соглашение с Францией, и в ближайшее время мы финализируем его, уверен, наше – историческое соглашение», – подчеркнул Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.