Украина получит новые ПВО и боевые самолеты – Зеленский анонсировал «историческое соглашение» с Францией

08:12, 15 ноября 2025
Зеленский анонсировал новые поставки оружия и поддержку от стран Северной Европы и Балтии.
Фото: ОП
Украина в ближайшее время получит от союзников новые системы противовоздушной обороны и боевые самолеты, в частности в рамках соглашения с Францией, которое президент Владимир Зеленский назвал историческим.

Зеленский отметил, что на этой неделе страны Северной Европы и Балтии согласились выделить 500 миллионов долларов на программу PURL, направленную на поставки Украине американского вооружения. По его словам, это значительно усилит способность страны противостоять российским атакам.

«Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации – готовим сильное соглашение с Францией, и в ближайшее время мы финализируем его, уверен, наше – историческое соглашение», – подчеркнул Президент.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

