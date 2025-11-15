Зеленський анонсував нові постачання зброї та підтримку від країн Північної Європи і Балтії.

Україна найближчим часом отримає від союзників нові системи протиповітряної оборони та бойові літаки, зокрема в рамках угоди з Францією, яку Президент Володимир Зеленський назвав історичною.

Зеленський зазначив, що цього тижня країни Північної Європи та Балтії погодилися виділити 500 мільйонів доларів на програму PURL, спрямовану на постачання Україні американського озброєння. За його словами, це значно посилить здатність країни протистояти російським атакам.

«Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду», – підкреслив Президент.

