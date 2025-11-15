Зеленский назвал дату, когда заработают е-Баллы за эвакуацию раненых роботами

Зеленский анонсировал систему «е-Баллов» для боевых подразделений, использующих НРК.

С 1 декабря этого года в Украине заработает система электронных баллов («э-Баллов») за эвакуацию раненых с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК), а также за другие случаи использования таких комплексов боевыми подразделениями. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что военные ВСУ смогут обменивать е-Баллы на наземные роботизированные комплексы.

