Зеленський назвав дату, коли запрацюють е-Бали за евакуацію поранених роботами

Зеленський анонсував систему «е-Балів» для бойових підрозділів, які використовують НРК.

З 1 грудня цього року в Україні запрацює система електронних балів («е-Балів») за евакуацію поранених за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК), а також за інші випадки використання таких комплексів бойовими підрозділами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що військові ЗСУ зможуть обмінювати е-Бали на наземні роботизовані комплекси.

