Зеленський назвав дату, коли запрацюють е-Бали за евакуацію поранених роботами

08:30, 15 листопада 2025
Зеленський анонсував систему «е-Балів» для бойових підрозділів, які використовують НРК.
Зеленський назвав дату, коли запрацюють е-Бали за евакуацію поранених роботами
З 1 грудня цього року в Україні запрацює система електронних балів («е-Балів») за евакуацію поранених за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК), а також за інші випадки використання таких комплексів бойовими підрозділами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що військові ЗСУ зможуть обмінювати е-Бали на наземні роботизовані комплекси.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

