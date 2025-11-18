В НБУ опровергли информацию о якобы дизайне «новой банкноты 5000 гривен»

Нацбанк подчеркнул, что не разрабатывает дизайн банкноты номиналом 5000 гривен.

Фото: НБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины опроверг информацию о якобы дизайне «новой банкноты 5000 гривен». Об этом говорится в заявлении НБУ.

«Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности!

На видео изображен презентационный образец «Пантелеймон Кулиш», изготовленный в 2008 году для демонстрации технологических возможностей Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Этот образец является печатной продукцией, изготовленной БМД НБУ, но не является банкнотой — не содержит обозначения номинала и названия/обозначения денежной единицы Украины “гривня”, а значит, не может быть введен в обращение как платежное средство (и не планируется!)», — заявили в НБУ.

Также там подчеркнули, что презентационный образец выпускался исключительно в сувенирных буклетах в рекламных целях.

Кроме того, на изделии размещены надписи «презентационная», «не может быть использовано как средство платежа».

Нацбанк добавляет, что подобные изделия в маркетинговых целях выпускают и другие производители банкнот (центробанки).

В то же время регулятор подчеркнул, что на сегодня Национальный банк не разрабатывает дизайн банкноты номиналом 5000 гривен. Если впоследствии решение относительно обновления номинального ряда банкнот национальной валюты Украины будет изменено, НБУ проинформирует об этом общественность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.