НДФЛ для работников резидента Дия Сити — куда и по какому коду уплачивать

Доход в виде заработной платы, начисленный работникам, которые находятся с резидентом Дия Сити в трудовых отношениях, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 5 процентов.

Фото: dtkt.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Закарпатской области напомнило, на какие счета и по какому коду классификации доходов бюджета уплачивается НДФЛ при начислении заработной платы работникам, которые находятся с резидентом Дия Сити в трудовых отношениях и не являются гиг-специалистами (например, уборщице, бухгалтеру).

Организационные, правовые и финансовые основы функционирования правового режима Дия Сити, который вводится с целью стимулирования развития цифровой экономики в Украине путем создания благоприятных условий для ведения инновационного бизнеса, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций, а также талантливых специалистов, определены Законом Украины от 15 июля 2021 года № 1667-IX «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» (далее – Закон № 1667).

Согласно ст. 4 Закона № 1667 для осуществления хозяйственной деятельности резидент Дия Сити имеет право привлекать работников на основании трудовых договоров (контрактов), гиг-специалистов – на основании гиг-контрактов в соответствии с Законом № 1667, а также подрядчиков и исполнителей, в том числе физических лиц – предпринимателей, – на основании других гражданско-правовых или хозяйственно-правовых договоров в порядке, определенном законодательством.

Особенности налогообложения доходов специалистов резидентов Дия Сити установлены п. 170.14-1 ст. 170 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI (далее – НКУ), согласно п.п. 170.14-1.1 которого налоговым агентом плательщика налога – специалиста резидента Дия Сити при начислении (выплате) в его пользу доходов в виде заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику налога в связи с трудовыми отношениями или в связи с выполнением гиг-контракта, заключенного в порядке, предусмотренном Законом № 1667, являются резиденты Дия Сити.

Согласно п.п. 170.14-1.2 п. 170.14-1 ст. 170 НКУ по ставке, определенной п. 167.2 ст. 167 НКУ (5 процентов), облагаются доходы плательщика налога – специалиста резидента Дия Сити, которые начисляются (выплачиваются) в его пользу резидентом Дия Сити (кроме резидента Дия Сити, который одновременно имеет статус резидента Defense City), начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором приобретен статус резидента Дия Сити, в виде:

а) заработной платы;

б) вознаграждения по гиг-контракту, заключенному в порядке, предусмотренном Законом № 1667, включая вознаграждение за создание и переход прав на произведения, созданные по заказу;

в) авторского вознаграждения за создание служебного произведения и переход прав на служебные произведения.

Доходы специалистов резидента Дия Сити, предусмотренные подпунктами «а» – «в» п.п. 170.14-1.2 п. 170.14-1 ст. 170 НКУ, которые были начислены (выплачены) в календарном месяце, в котором приобретен статус резидента Дия Сити, облагаются по ставке, определенной п. 167.1 ст. 167 НКУ (18 процентов).

При этом специалисты резидента Дия Сити – это гиг-специалисты, которые выполняют работу (предоставляют услуги) по заказу и в интересах резидента Дия Сити на основании гиг-контракта, заключенного в порядке, предусмотренном Законом № 1667, и/или лица, которые находятся с резидентом Дия Сити в трудовых отношениях.

Кроме того, согласно п.п. 170.14-1.3 п. 170.14-1 ст. 170 НКУ, положения п.п. 170.14-1.2 п. 170.14-1 ст. 170 НКУ применяются к общему (годовому) налогооблагаемому доходу в виде заработной платы или вознаграждения, который начисляется (выплачивается, предоставляется) плательщику налога в связи с трудовыми отношениями или в связи с выполнением гиг-контракта, размер которого не превышает эквивалент 240 тыс. евро за календарный год по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком Украины на 1 января отчетного налогового года.

При этом для расчета такого размера в него не включается доход специалиста резидента Дия Сити, облагаемый налоговым агентом – резидентом Дия Сити в порядке, предусмотренном п.п. 170.14-1.4 – 170.14-1.6 п. 170.14-1 ст. 170 НКУ, по ставке, установленной п. 167.1 ст. 167 НКУ (18 процентов). В случае если сумма полученного дохода превышает указанный размер, к сумме такого превышения применяется ставка, установленная п. 167.1 ст. 167 НКУ (18 процентов), при этом налогоплательщик обязан отразить сумму такого превышения в составе общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода за соответствующий отчетный год и подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах согласно НКУ и самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц с суммы такого превышения.

П.п. 170.14-1.5 п. 170.14-1 ст. 170 НКУ установлено, что если налоговый агент – резидент Дия Сити в соответствующий календарный месяц не соответствовал требованиям, определенным пп. 2, 3 части первой ст. 5 Закона № 1667 (кроме случаев, указанных в абзаце первом п.п. 170.14-1.6 п. 170.14-1 ст. 170 НКУ), такой налоговый агент обязан в рамках налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налогов – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса самостоятельно начислить налог по ставке, установленной п. 167.1 ст. 167 НКУ (18 процентов), в отношении доходов специалистов резидента Дия Сити, предусмотренных подпунктами «а» – «б» п.п. 170.14-1.2 п. 170.14-1 ст. 170 НКУ, которые были начислены (выплачены) в течение такого календарного месяца, и за собственный счет уплатить (перечислить) до подачи налогового расчета налог в бюджет за вычетом налога, который был уплачен (перечислен) в бюджет с таких доходов.

При этом сумма такого уплаченного (перечисленного) налога налоговым агентом не включается в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода специалистов резидента Дия Сити.

Абзацем первым п.п. 170.14-1.6 п. 170.14-1 ст. 170 НКУ установлено, что до 31 декабря календарного года, следующего за календарным годом, в котором налоговый агент приобрел статус резидента Дия Сити согласно части третьей ст. 5 Закона № 1667, положения п.п. 170.14-1.5 п. 170.14-1 ст. 170 НКУ о налоговых последствиях несоответствия требованию, определенному п. 3 части первой ст. 5 Закона № 1667, не применяются. Налогообложение таких доходов специалистов резидента Дия Сити осуществляется согласно положениям п.п. 170.14-1.2 п. 170.14-1 ст. 170 НКУ.

Итак, доход в виде заработной платы, начисленный работникам, которые находятся с резидентом Дия Сити в трудовых отношениях, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 5 процентов при условии соблюдения всех требований, определенных п. 170.14-1 ст. 170 НКУ.

Согласно приказу Министерства финансов Украины от 14.01.2011 № 11 «О бюджетной классификации» для резидентов Дия Сити предусмотрен отдельный код классификации доходов бюджета 11011200 «Налог на доходы физических лиц с доходов специалистов резидента Дия Сити».

В связи с этим резиденты Дия Сити должны уплачивать налог на доходы физических лиц на бюджетные счета, открытые на имя территориальных громад по указанному коду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.