  1. В Украине

Удерживается ли военный сбор с дивидендов, начисленных физическому лицу-основателю

11:49, 22 ноября 2025
Дивиденды, начисленные физическим лицам, входят в состав общего месячного налогооблагаемого дохода, а потому с них удерживается военный сбор в размере 5%.
Удерживается ли военный сбор с дивидендов, начисленных физическому лицу-основателю
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Днепропетровской области напоминает, удерживается ли военный сбор с дивидендов, начисленных физическому лицу-основателю.

Отмечается, что согласно подп. 1 подп. 1.1 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ плательщиками военного сбора являются лица, определённые п. 162.1 НКУ, в частности, физические лица – резиденты (нерезиденты), которые получают доходы из источника их происхождения в Украине.

Объектом налогообложения военным сбором для плательщиков, указанных в подп. 1 подп. 1.1 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, являются доходы, определённые ст. 163 НКУ (подп. 1 подп. 1.2 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Для плательщиков, указанных в подп. 1 подп. 1.1 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения», ставка военного сбора составляет 5 процентов от объекта налогообложения, определённого подп. 1 подп. 1.2 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, кроме доходов, которые облагаются по ставке, установленной подп. 4 подп. 1.3 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ (подп. 1.1 подп. 1.3 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX НКУ).

Согласно п. 163.1 НКУ объектом налогообложения плательщика налога является общий месячный (годовой) облагаемый доход, в состав которого включаются доходы, перечень которых определён подп. 164.2.1 – 164.2.18 НКУ.

Так, согласно подп. 164.2.8 НКУ в общий месячный (годовой) облагаемый доход включаются «пассивные доходы» (кроме указанных в подп. 165.1.2 и 165.1.41 НКУ).

Под термином «пассивные доходы» для целей разд. IV НКУ следует понимать, в частности, такие доходы, как дивиденды (подп. 14.1.268 НКУ).

Учитывая указанное, поскольку сумма дивидендов, начисленных в пользу физических лиц, включается в общий месячный облагаемый доход плательщика налога, такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 5 процентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая военный сбор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая запустила «TAX Control», но без определенных правил: юристы предупреждают о рисках

ГНС запускает «TAX Control» без обнародованных критериев риска — эксперты видят угрозы правам бизнеса.

Судейская нагрузка и рассмотрение дел за пределами сроков: какой позиции придерживается БП ВС

Судейская нагрузка не может быть единственным и достаточным оправданием рассмотрения дела за пределами установленного законом срока: Большая Палата.

Как украинцам установить рождение или смерть на временно оккупированной территории — разъяснение

Закон позволяет подтвердить рождение ребенка или факт смерти близкого через суд и получить свидетельство украинского образца.

Верховный Суд о «опасных деньгах»: как в Украине будут взыскивать необоснованные активы

Судья Верховного Суда Евгений Петров рассказал, кто должен доказывать законность активов, как собираются доказательства и почему «презумпция необоснованности» не должна нарушать право собственности.

Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]