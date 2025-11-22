Дивиденды, начисленные физическим лицам, входят в состав общего месячного налогооблагаемого дохода, а потому с них удерживается военный сбор в размере 5%.

Налоговая служба в Днепропетровской области напоминает, удерживается ли военный сбор с дивидендов, начисленных физическому лицу-основателю.

Отмечается, что согласно подп. 1 подп. 1.1 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ плательщиками военного сбора являются лица, определённые п. 162.1 НКУ, в частности, физические лица – резиденты (нерезиденты), которые получают доходы из источника их происхождения в Украине.

Объектом налогообложения военным сбором для плательщиков, указанных в подп. 1 подп. 1.1 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, являются доходы, определённые ст. 163 НКУ (подп. 1 подп. 1.2 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Для плательщиков, указанных в подп. 1 подп. 1.1 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения», ставка военного сбора составляет 5 процентов от объекта налогообложения, определённого подп. 1 подп. 1.2 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, кроме доходов, которые облагаются по ставке, установленной подп. 4 подп. 1.3 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ (подп. 1.1 подп. 1.3 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX НКУ).

Согласно п. 163.1 НКУ объектом налогообложения плательщика налога является общий месячный (годовой) облагаемый доход, в состав которого включаются доходы, перечень которых определён подп. 164.2.1 – 164.2.18 НКУ.

Так, согласно подп. 164.2.8 НКУ в общий месячный (годовой) облагаемый доход включаются «пассивные доходы» (кроме указанных в подп. 165.1.2 и 165.1.41 НКУ).

Под термином «пассивные доходы» для целей разд. IV НКУ следует понимать, в частности, такие доходы, как дивиденды (подп. 14.1.268 НКУ).

Учитывая указанное, поскольку сумма дивидендов, начисленных в пользу физических лиц, включается в общий месячный облагаемый доход плательщика налога, такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 5 процентов.

