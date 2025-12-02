В Минюсте объяснили вопросы наследования по праву представления и наследственной трансмиссии

Наследники получают право на наследование по очередности, в зависимости от степени родства.

Право на наследование имеют лица, определенные в завещании. В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае неохвата завещанием всего наследства право на наследование по закону получают лица, указанные в статьях 1261–1265 этого Кодекса (статья 1223 Гражданского кодекса Украины (далее – Кодекс)). Об этом сообщило Министерство юстиции.

Главой 86 Кодекса установлена очередность наследования по закону. Наследники получают право на наследование поочередно, в зависимости от степени родства. Каждая последующая очередь получает право на наследование при отсутствии наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, кроме случаев, установленных статьей 1259 этого Кодекса (статья 1258 Кодекса).

«В жизни происходят ситуации, когда наследник умер раньше наследодателя или умер после открытия наследства, но не успел его принять. В таких случаях применяются два правовых механизма: наследование по праву представления или наследственная трансмиссия», — заявили в Минюсте.

Наследование по праву представления

Под наследованием по праву представления понимается особый порядок призвания к наследованию наследников по закону, когда одно лицо в случае смерти другого лица, являющегося наследником по закону, до открытия наследства как бы занимает его место и приобретает право наследования той доли в наследственном имуществе, которую получил бы умерший наследник, если бы он был жив на момент открытия наследства. По своей сути наследование по праву представления — это специфический порядок приобретения права на наследование по закону, и он не является отдельным основанием или видом наследования (постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 30.04.2024 № 154/3846/20 (далее – Постановление)).

Так, статья 1266 Кодекса предусматривает такой порядок:

Внуки, правнуки наследодателя наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу, бабушке, деду, если бы они были живы на момент открытия наследства.

Прабабушка, прадед наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их детям (бабушке, деду наследодателя), если бы они были живы на момент открытия наследства.

Племянники наследодателя наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (сестре, брату наследодателя), если бы они были живы на момент открытия наследства.

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (тете, дяде наследодателя), если бы они были живы на момент открытия наследства.

Если наследование по праву представления осуществляется несколькими лицами, доля их умершего родственника делится между ними поровну.

При наследовании по прямой нисходящей линии право представления действует без ограничения степени родства.

Учитывая содержание Постановления, это означает, что в случае смерти до открытия наследства детей наследодателя право на наследование переходит к их детям (внукам наследодателя); в случае смерти до открытия наследства внуков наследодателя — право на наследование получают их дети (правнуки наследодателя) и т.д.

Наследственная трансмиссия

Если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел его принять, право на принятие причитающейся ему доли наследства, кроме права на принятие обязательной доли в наследстве, переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).

Право на принятие наследства в этом случае осуществляется на общих основаниях в течение оставшегося срока. Если оставшийся срок меньше трех месяцев, он продлевается до трех месяцев (статья 1276 Кодекса).

Основные отличия между этими механизмами

Основание

Наследование по праву представления применяется, если наследование происходит по закону. Наследственная трансмиссия — по закону и завещанию.

Момент смерти наследника

Наследование по праву представления применяется, если наследник умер раньше наследодателя. Наследственная трансмиссия — если наследник умер после открытия наследства и не успел его принять.

Круг наследников

Круг наследников при применении наследования по праву представления четко определен Кодексом. Ими могут быть только родственники наследодателя. Тогда как при наследственной трансмиссии (при наличии завещания) ими могут быть и другие лица.

