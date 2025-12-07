  1. В Украине

В Черкасской области женщина в нетрезвом состоянии за день совершила три ДТП – полиция составила шесть протоколов

07:00, 7 декабря 2025
Водительница Ford наехала на трех пешеходов, в том числе на ребенка, затем врезалась в припаркованный Nissan и напоследок – в фасад магазина.
В Черкасской области женщина в нетрезвом состоянии за день совершила три ДТП – полиция составила шесть протоколов
Фото: cherkasypolice
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В поселке Маньковка Черкасской области 49-летняя женщина в течение одного дня совершила три дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Инцидент произошел на улице Шевченко, где водитель автомобиля Ford наехала на трех пешеходов, среди которых был несовершеннолетний ребенок. Не остановившись, она продолжила движение и на улице Липинского врезалась в припаркованный Nissan. После этого водительница снова покинула место ДТП и впоследствии повредила фасад магазина.

Инспекторы сектора реагирования патрульной полиции обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения проверки она отказалась в установленном законом порядке.

Медики осмотрели всех участников ДТП. Пострадавшие получили незначительные телесные повреждения, большинство от госпитализации отказалось.

На женщину составили шесть административных протоколов: три — по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества), два — по ст. 122-4 (покидание места ДТП) и один — по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ДТП Черкассы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС признал действительным договор пожизненного содержания и поставил точку в споре за квартиру, который длился 5 лет

Верховный Суд подчеркнул недопустимость расторжения договора пожизненного содержания по обстоятельствам, которые не относятся к предмету договора.

Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Верховная Рада запланировала вернуться к рассмотрению законопроекта об оплате труда работников судов

Законопроект предлагает комплексное обновление оплаты труда работников судов, привязанное к окладам судей.

Приговор отмененный из-за ChatGPT: Верховный Суд обсудил стандарты добропорядочности и использования ИИ

Верховный Суд сообщил о начале обсуждения возможности интеграции курсов Совета Европы HELP в образовательные программы с акцентом на академическую добросовестность и правовые аспекты применения искусственного интеллекта в научной деятельности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]