В Черкасской области женщина в нетрезвом состоянии за день совершила три ДТП – полиция составила шесть протоколов

Водительница Ford наехала на трех пешеходов, в том числе на ребенка, затем врезалась в припаркованный Nissan и напоследок – в фасад магазина.

Фото: cherkasypolice

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В поселке Маньковка Черкасской области 49-летняя женщина в течение одного дня совершила три дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Инцидент произошел на улице Шевченко, где водитель автомобиля Ford наехала на трех пешеходов, среди которых был несовершеннолетний ребенок. Не остановившись, она продолжила движение и на улице Липинского врезалась в припаркованный Nissan. После этого водительница снова покинула место ДТП и впоследствии повредила фасад магазина.

Инспекторы сектора реагирования патрульной полиции обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения проверки она отказалась в установленном законом порядке.

Медики осмотрели всех участников ДТП. Пострадавшие получили незначительные телесные повреждения, большинство от госпитализации отказалось.

На женщину составили шесть административных протоколов: три — по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества), два — по ст. 122-4 (покидание места ДТП) и один — по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.