  1. В Україні

На Черкащині жінка напідпитку за день скоїла три ДТП – поліція склала шість протоколів

07:00, 7 грудня 2025
Водійка Ford наїхала на трьох пішоходів, зокрема, на дитину, потім врізалася в припаркований Nissan і на останок – в фасад магазину.
Фото: cherkasypolice
У селищі Маньківка Черкаської області 49-річна жінка протягом одного дня скоїла три дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомила поліція Черкаської області.

Інцидент стався на вулиці Шевченка, де водійка автомобіля Ford наїхала на трьох пішоходів, серед яких була неповнолітня дитина. Не зупинившись, вона продовжила рух і на вулиці Липинського врізалася в припаркований Nissan. Після цього кермувальниця знову покинула місце ДТП та згодом пошкодила фасад магазину.

Інспектори сектору реагування патрульної поліції виявили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження перевірки вона відмовилася у встановленому законом порядку.

Медики оглянули всіх учасників ДТП. Постраждалі отримали незначні тілесні ушкодження, більшість від госпіталізації відмовилася.

На жінку склали шість адміністративних протоколів: три — за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна), два — за ст. 122-4 (залишення місця ДТП) та один — за ст. 130 (керування у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали скеровано до суду.

поліція ДТП Черкаси

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

